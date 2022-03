Le prix d’AVAX continue et termine sa tendance à la baisse avec un potentiel de hausse de 30 % | Cryptomonnaie

L’action des prix d’avalanche constitue un échange technique parfait avec des traders qui l’utilisent avec plaisir.

L’action des prix AVAX devrait d’abord sauter au-dessus de 100 $, ciblant 111 $ d’ici la semaine prochaine.

Bien que le RSI ait une marge de manœuvre limitée, attendez-vous à une hausse progressive tout au long de la semaine.

L’action des prix de l’avalanche (AVAX) voit les haussiers sortir des chaînes de la tendance baissière avec un rallye solide qui suit une règle classique dans le commerce. Avec AVAX traversant des niveaux haussiers cruciaux, ceux-ci sont ensuite testés pour le support, offrant une fenêtre d’opportunité pour que de nouveaux traders rejoignent le rallye, déclenchant une tendance à la hausse massive de l’indice de force relative (RSI). Attendez-vous à voir une nouvelle reprise des tirages haussiers alors qu’un objectif est fixé à court terme pour 100 $ et encore plus à 110 $, générant de solides bénéfices pour les investisseurs.

Le prix d’AVAX augmente alors que les traders effectuent une «longue classique» hors du pivot mensuel

L’action des prix d’avalanche voit à nouveau les haussiers, réalisant une technique parfaite loin du pivot mensuel ce matin. Les traders AVAX ont déjà effectué une transaction similaire le 18 mars avec un rebond sur la moyenne mobile simple à 55 jours. Ce qui s’est déroulé après cela a été un rallye abrupt de deux jours qui a rapporté 20% en seulement 48 heures.

Les traders AVAX effectuent une opération similaire ce matin, l’action des prix plongeant d’abord vers le pivot mensuel à 83,08 $, offrant une opportunité d’entrée pour les traders, qui peuvent mettre leurs arrêts en toute sécurité derrière le niveau pivot de 81,00 $ et le SMA de 200 jours. À la hausse, le décor est planté pour un rallye à au moins 100 $, avec le R1 mensuel juste au-dessus, et un peu plus haut un niveau pivot historique à 110 $. Du point de vue risque-récompense, cela devrait se traduire par un échange risque-récompense de 1 à 3,5 ou de 1 à 6 qui est très bien équilibré et rentable dans les deux scénarios.

Graphique journalier AVAX/USD

Bien que les marchés aient appris à vivre avec la situation actuelle et que l’UE semble être à court de sanctions à imposer, la situation pourrait encore devenir désastreuse et pousser les crypto-monnaies à la baisse. Poutine a déjà utilisé le mot « nucléaire » à deux reprises, et à mesure que la situation en Ukraine s’éternise, la possibilité que des armes nucléaires soient utilisées a augmenté de manière linéaire. Si tel était le cas, attendez-vous à ce qu’un grand commerce de la peur se répercute sur les marchés et voit l’action des prix AVAX retomber vers les niveaux de 68 $ atteints au cours des mois précédents.