L’action des prix MATIC semble à la hausse avec 1,6 $ en vue | Cryptomonnaie

L’action des prix MATIC voit les haussiers reprendre la baisse lors des échanges du dimanche.

L’action des prix du Polygon semble haussière, avec une légère hausse du RSI indiquant une surpondération plus haussière.

Attendez-vous à voir un succès à 1,57 $, avec le SMA de 55 jours formant une double couche sur le dessus.

L’action sur les prix du Polygone (MATIC) voit les haussiers arriver et utiliser la correction de dimanche comme une opportunité de redevenir long alors que les marchés continuent de se prépositionner pour une percée dans les pourparlers de paix. Bien que la Russie intensifie la rhétorique incendiaire, les marchés choisissent de l’ignorer, préférant l’écarter comme une tactique pour négocier un accord le plus tôt possible. Attendez-vous à une hausse au-dessus d’un niveau pivot historique et à la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 1,60 $.

L’action des prix MATIC devrait bondir de 8% sur un catalyseur

L’action des prix MATIC voit la montée en puissance et la balance basculer vers les traders en surpoids en utilisant n’importe quelle fenêtre d’opportunité pour s’impliquer. Cela se reflète dans la remontée de l’indice de force relative après le léger coup de pouce lors de la vente massive de dimanche. Alors que les traders sautent à des niveaux inférieurs par rapport aux sommets de la semaine dernière, le commerce haussier devient très encombré et pourrait devenir une prophétie auto-réalisatrice avec une hausse des prix.

L’action des prix du Polygon pourrait voir une forte évasion vers 1,60 $, ou un bond de 8 %, si un événement catalyseur déclenchait cette évasion et fournissait un vent favorable au commerce. Cela signifierait que les haussiers traverseraient un segment baissier sur les graphiques, avec le niveau historique à 1,572 $ et le SMA de 55 jours formant une double couche de résistance à toute hausse. Cela ouvrirait la porte à plus d’espace vers 1,75 $ avec le SMA de 200 jours sur le chemin et un niveau pivot historique encore plus élevé à quelques centimes l’un de l’autre.

Graphique journalier MATIC/USD

Le risque à la baisse pourrait provenir d’un effet d’entraînement hors du marché boursier, avec l’indice S&P 500 à un niveau critique, après que le SMA de 55 jours soit passé en dessous du SMA de 200 jours la semaine dernière, formant une croix de la mort et l’action des prix se négocie actuellement au SMA de 200 jours et subit un rejet ferme. Cela a un rebond de chat mort écrit partout et pourrait déclencher une grande vente sur le marché boursier, déclenchant une vague de tsunami de risque, les crypto-monnaies étant massacrées dans le processus. L’action des prix MATIC reviendrait vers 1,30 $ et pourrait même tester le plus bas de 2022, avec une perte de 13 %.

Graphique quotidien des contrats à terme S&P 500