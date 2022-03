Le prix CRONOS de Crypto.com voit ses gains de force pour briser la résistance rigide et cibler 0,46 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com se négocie latéralement au cours du week-end, voyant des traders acheter dans le bas de la fourchette.

L’action des prix CRO semble prête pour que les traders sautent au-dessus de trois plafonds de prix à la fois.

Attendez-vous à un pop de 10% quelque part cette semaine avec un catalyseur supplémentaire pour mettre le feu au fusible.

Le prix de Crypto.com (CRO) s’est négocié à la hausse lors d’un rallye de soulagement vendredi et samedi, mais a ensuite vu ces gains diminuer dimanche et tôt ce matin. Les traders sont arrivés rapidement pour acheter la baisse, et l’élan a été donné pour qu’ils éliminent trois résistances clés à la fois. Avant que cela ne se produise, un catalyseur supplémentaire est nécessaire pour allumer le fusible de l’évasion de la dynamite à 0,46 $.

Le prix de Crypto.com devrait bondir

L’action des prix de Crypto.com a eu une excellente augmentation lors du rallye de secours de la semaine dernière, mais au cours du week-end, elle est restée modérée en dessous de 0,4244 $, qui est le niveau de Fibonacci de 76,4% qui coïncide avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours. Dimanche, même un appariement complet s’est produit à partir des gains réservés samedi. L’action sur les prix a atteint un point de basculement, et un seul catalyseur pourrait suffire à faire exploser l’action sur les prix CRO et à éliminer trois éléments supérieurs en cours de route.

L’action des prix CRO devra d’abord aborder le niveau de Fibonacci de 76,4% mentionné dans le paragraphe ci-dessus. Le niveau fondamental suivant est le niveau de 0,4384 $ qui a fait l’objet d’un immense respect dans le passé, tant à la hausse qu’à la baisse. Le pivot mensuel à 0,4450 $ est la dernière ligne de défense avant que les baissiers ne soient évincés et ne voient leurs stop-loss touchés, ouvrant plus de place aux haussiers au cours de la prochaine semaine de négociation.

Graphique journalier CRO/USD

Les marchés ont peut-être pris trop d’avance sur eux-mêmes en matière de tarification dans un accord de paix. Voir le langage fort de la Russie ce matin sur Marioupol et la fenêtre d’évasion serrée avant les bombardements intensifs montre que la Russie revient à une violence plus intense et n’a aucun intérêt à préserver les villes en cours de route pour prendre le contrôle de zones spécifiques. Dans cet esprit, attendez-vous à ce que les pourparlers de paix se poursuivent et commencent à être un long processus, pesant sur le sentiment des commerçants qui ne voient pas leur prépositionnement porter ses fruits. Cela pourrait les amener à réduire leurs positions et, ce faisant, à ramener le CRO à 0,34 $ avec le support mensuel S1 et le creux du 24 février comme points d’ancrage.