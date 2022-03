La communauté SushiSwap propose une structure juridique suisse pour limiter la responsabilité de DAO | Cryptomonnaie

SushiSwap (SUSHI), une suite communautaire d’outils de finance décentralisée (DeFi), prévoit de mettre en place une structure juridique visant à atténuer les risques pour les détenteurs de jetons et les membres du protocole Sushi.

La nouvelle structure juridique de Sushi sera basée sur une proposition approuvée par la communauté du 20 mars qui citait la nécessité d’une association ou d’une fondation pour aider à fournir une clarté juridique et un soutien administratif à SushiDAO.

Selon le proposant et membre de la communauté SushiSwap, Tangle, la fondation prévue jouera un rôle clé dans la limitation de la responsabilité des contributeurs et, par conséquent, stimulera la croissance future de Sushi.

Compte tenu de la possibilité d’atténuation des risques et de limitation de la responsabilité via la clarté juridique pour les détenteurs et les contributeurs, la proposition a reçu un vote à 100 % pour la mise en œuvre de la structure juridique.

Résultats du vote de la proposition de structure juridique de Sushi. Source : Forum des sushis

Tangle estime une dépense initiale pouvant atteindre 100 000 $ et un coût récurrent de 10 000 $ pour créer la fondation :

« Il existe plusieurs juridictions qui peuvent être envisagées pour former une entité DAO, mais le droit suisse des associations est actuellement la principale solution. »

Budget prévisionnel de la fondation. Source : Forum des sushis

Afin de construire la fondation, la communauté Sushi mettra en œuvre un processus en quatre étapes, qui comprend la détermination et l’établissement des membres, la distribution et le transfert de jetons ainsi que les projets d’articles de la fondation.

La proposition inclut également le besoin d’entités de service, y compris « l’entité de services DevCo et toute autre entité contributrice principale ». Les personnes résidant dans des juridictions favorables à la cryptomonnaie seront considérées comme des candidats idéaux pour devenir membre de la fondation.

En plus de la discussion, les membres de la communauté ont souligné l’importance de définir l’utilisation de la fondation et ce qu’elle possède :

« C’est définitivement un must, c’est vraiment le moment pour Sushi de se mettre à jour et d’avoir un bouclier juridique prêt pour tous les contributeurs. »

Alors que les petites communautés cryptomonnaies s’infiltrent lentement dans le courant dominant, les fondations jouent un rôle crucial dans la définition de la future feuille de route et de la pertinence du projet. Dans une tentative de filtrer les imitateurs, la Fondation Dogecoin a enregistré « Doge », « Dogecoin » et ses logos associés en tant que marques déposées dans l’Union européenne.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, la Fondation Dogecoin a été confrontée à de nombreux problèmes liés à l’utilisation abusive de son nom et de ses images. Selon l’ex-directeur Ross Nicoll, plusieurs parties enregistraient des marques pour Dogecoin, et « à l’été 2021, il y a eu une poursuite potentielle contre les développeurs de la part de quelqu’un qui prétendait que nous étions responsables de leurs fonds ».