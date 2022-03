Prix ​​Shiba Inu pour collecter des liquidités pour un rallye explosif de 40% | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu oscille au-dessus du niveau de support de 0,0000223 $, envisageant une hausse de 40 %.

Une course rapide de liquidité en dessous de 0,0000202 $ est probable avant de déclencher le passage à 0,0000283 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0000158 $ invalidera la thèse haussière de SHIB.

L’action des prix du Shiba Inu semble se répéter après une récente cassure de sa tendance à la baisse. Le rebond marque une pause et pourrait aller vers une course de liquidité en dessous d’un niveau de support vital avant le début d’un rallye à part entière.

Le prix Shiba Inu se prépare pour une nouvelle étape

Le prix du Shiba Inu s’est effondré de 77 % par rapport à son sommet historique avant de s’établir à un creux autour de 0,0000202 $. Le ralentissement, cependant, a été rompu le 3 février, alors que le prix a entrepris un demi-tour et a fait une ascension de 75 %. La nouvelle tendance haussière ne s’est toutefois pas maintenue, entraînant une nouvelle baisse.

Après une brève période de consolidation, SHIB a franchi sa mini tendance baissière et établit actuellement un niveau de support autour de 0,0000223 $ avant de déclencher un rallye explosif à la hausse. Cependant, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu baisse d’abord à la recherche de liquidités sous la barrière de 0,0000202 $.

Une telle décision signalera le début d’une tendance haussière et les investisseurs intéressés peuvent entrer à l’achat à 0,0000202 $. L’élan qui en résulte catapultera probablement SHIB pour retester l’obstacle immédiat à 0,0000283 $.

Ce mouvement constituerait un gain de 40% et c’est là que les acteurs du marché peuvent enregistrer des bénéfices.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Même si le prix du Shiba Inu franchit la barrière de 0,0000202 $, les haussiers auront une autre chance de se regrouper et de tenter une montée en puissance dans la zone de demande de neuf heures, allant de 0,0000158 $ à 0,0000193 $.

Un chandelier quotidien clôturant en dessous de 0,0000193 $, cependant, produira un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans ce scénario, le prix du Shiba Inu pourrait chuter de 15 % et retester le niveau de support de 0,0000135 $.