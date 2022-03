Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos pour confirmer un nouveau test haussier pour que le rallye se poursuive | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin reteste le SMA sur 50 jours à 40 560 $, confirmant la persistance de l’élan haussier.

Le prix d’Ethereum fait face à une pression de vente après un nouveau test de la zone d’approvisionnement de 2 927 $ à 3 413 $.

Le prix Ripple ignore le bruit et continue de grimper avec 1 $ en vue.

Le prix du bitcoin se consolide tout en menaçant de baisser, provoquant une pause de tous les altcoins dans leurs rallyes. D’une certaine manière, BTC contrôle les mouvements du marché de la cryptomonnaie, mais un deuxième regard sur la grande cryptomonnaie suggère qu’une tendance à la hausse mineure est en fait probable.

Cours du bitcoin au point d’inflexion

Le prix du bitcoin a augmenté de 12 % au cours de la semaine dernière, dépassant la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours. Ce mouvement intervient alors que BTC a rebondi sur l’hypoténuse d’un triangle ascendant.

Cette formation technique prévoit une ascension de 21% à 52 000 $, obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et bas et en l’ajoutant au point de cassure à 44 381 $. Alors que la récente hausse est haussière, les traders BTC doivent se maintenir au-dessus du SMA de 50 jours pour confirmer un mouvement à la hausse.

Ne pas le faire pourrait entraîner une forte correction de la zone de demande quotidienne, allant de 36 398 $ à 38 895 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Alors que les perspectives du prix du Bitcoin semblent haussières, un échec à se maintenir au-dessus du niveau de support de 34 752 $ invalidera le modèle de triangle ascendant et prévoira un crash à 29 000 $ et moins.

Le prix Ethereum attend des indices

Le prix Ethereum est fortement corrélé avec BTC et connaît une pénurie de volatilité depuis un certain temps maintenant. Quoi qu’il en soit, l’ETH a réussi à gagner plus de 19% la semaine dernière et montre des signes de hausse.

L’ETH a également dépassé le SMA de 50 jours à 2 801 $ après quatre tentatives infructueuses en 2021. Par conséquent, il est crucial que la tendance haussière maintienne ledit niveau de support. En supposant que les haussiers maintiennent l’élan, le prix Ethereum est susceptible de briser le SMA de 100 jours à 3 106 $ et de faire une course au SMA de 200 jours à 3 509 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

D’autre part, si le prix d’Ethereum ne parvient pas à rester au-dessus du SMA de 50 jours à 2 801 $, cela révélera une faiblesse parmi les acheteurs et déclenchera une correction inférieure au niveau de support hebdomadaire à 2 541 $. Un chandelier quotidien proche de cette barrière invalidera la thèse haussière de l’ETH.

Le prix de l’ondulation continue de monter en flèche

Le prix de l’ondulation est sorti d’un modèle de continuation le 10 mars qui prévoyait un gain de 31 %. Depuis la cassure, le prix du XRP a atteint le quart et se négocie actuellement à 0,808 $.

À l’avenir, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix Ripple soit confronté aux barrières de résistance de 0,856 $ et 0,917 $. Un retournement de ces obstacles ouvrira la voie au jeton de remise pour marquer le niveau psychologique de 1 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

La hausse du prix XRP est une évidence, surtout après la récente cassure. Cependant, les choses pourraient rapidement tourner au vinaigre si le prix Ripple produit une clôture décisive en dessous de la zone de demande de 0,686 $ à 0,705 $.

Cette évolution créerait un plus bas plus bas et invaliderait la thèse haussière. Une telle situation pourrait voir les traders faire tomber le prix du XRP à 0,633 $, où les acheteurs pourraient se regrouper pour une nouvelle étape.