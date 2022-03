Le prix de l’ApeCoin chute malgré l’annonce de TIME d’accepter l’APE comme moyen de paiement | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin a enregistré des pertes à deux chiffres du jour au lendemain malgré l’accumulation d’APE par les grands investisseurs de portefeuille.

Le prix ApeCoin a enregistré des pertes à deux chiffres du jour au lendemain. TIME, un éditeur et plateforme d’information basé à New York, a ajouté APE comme mode de paiement pour ses abonnements. Malgré l’accumulation par de grands investisseurs de portefeuille et une utilité accrue, le prix de l’ApeCoin a eu du mal à se remettre de sa chute.

Le prix de l’ApeCoin a du mal à revenir en réponse à l’adoption croissante

Le prix d’ApeCoin a atteint un sommet de 17,17 $, proche de son prix d’inscription de 20 $, il y a près de trois jours. Depuis lors, le jeton NFT a affiché une baisse à deux chiffres. Binance, Coinbase, Kraken, Gemini, eToro et FTX, entre autres échanges de crypto-monnaie, ont accepté le jeton NFT et l’ont répertorié sur leur plateforme.

ApeCoin est devenu le jeton NFT le plus échangé parmi les baleines Ethereum. Les grands investisseurs de portefeuille ont récupéré le jeton Bored Ape Yacht Club, basé sur les données de la plate-forme de crypto-intelligence WhaleStats.

TIME, un important magazine d’information et éditeur basé à New York, a annoncé son soutien à ApeCoin. La firme a révélé que l’APE serait accepté comme moyen de paiement des abonnements dans les semaines à venir.

Les créateurs de la collection Bored Ape Yacht Club NFT ont récemment tease le lancement d’un métaverse propulsé par ApeCoin dans un tweet. Yuga Labs a révélé qu’une expérience passionnante attend les utilisateurs d’ApeCoin en avril 2022.

Les analystes ont évalué la tendance des prix ApeCoin et ont noté que la baisse de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 et 50 jours offre un plus grand avantage aux vendeurs. Une augmentation de la pression de vente sur le jeton NFT a déclenché une baisse du prix de l’ApeCoin.