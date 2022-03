Le prix du Dogecoin devrait augmenter de 27% si DOGE brise cette barrière | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin montre des signes haussiers car il a récemment franchi une barrière de résistance vieille d’un mois.

Les données de transaction montrent qu’une tendance à la hausse mineure à 0,150 $ semble plausible.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 0,106 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de DOGE.

Le prix du Dogecoin a brisé la tendance à la baisse lors d’une récente hausse et montre des signes que davantage de ces gains sont imminents. Bien que DOGE soit confronté à des ralentissements temporaires, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les traders fassent bientôt un retour en force.

Le prix Dogecoin éclate pour plus de gains

Le prix du Dogecoin a formé une série de hauts plus bas, car il a perdu environ 40 % au cours des 40 derniers jours. Ces points d’oscillation peuvent être connectés à l’aide de lignes de tendance ; cette ligne de tendance orientée à la baisse a empêché DOGE d’augmenter.

Cependant, le 18 mars, DOGE a vu une augmentation massive de la pression d’achat entraînant une évasion. Depuis lors, le prix Dogecoin a reculé mais maintient toujours sa tendance haussière. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la pièce meme poursuive sa tendance haussière.

La crypto sur le thème du chien devra d’abord faire face à l’obstacle de 0,140 $, mais le franchir permettra au prix Dogecoin de retester la barrière de 0,150 $. Au total, ce mouvement constituerait une ascension de 27 % par rapport à la position actuelle – 0,120 $.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient les perspectives haussières du prix du Dogecoin. Cet indice montre que le prochain groupe de résistance est relativement fort et s’étend de 0,126 $ à 0,155 $.

Ici, environ 250 000 adresses qui ont acheté environ 25,15 milliards de jetons DOGE sont «hors de l’argent». Par conséquent, un déménagement dans ce cluster entraînera probablement une pression de vente de la part de ces investisseurs sous-marins.

Par conséquent, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que DOGE perce cette zone et établisse un sommet local dans la fourchette mentionnée ci-dessus.

DOGE GIOM

Bien que les perspectives haussières aient un sens du point de vue des données de transaction, les baleines ne semblent pas s’intéresser au prix du Dogecoin. Les transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus, qui servent de proxy pour l’intérêt d’investissement des investisseurs fortunés, sont passées de 1 800 à 688 au cours des trois derniers mois.

Cette réduction de 30% indique que ces acheteurs ne sont pas ravis d’acheter DOGE, ce qui suggère qu’une tendance haussière pourrait rencontrer des problèmes en raison d’un manque d’élan.

DOGE grande transaction

Indépendamment de l’optimisme autour de DOGE, un chandelier de quatre heures en dessous de 0,106 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix du Dogecoin. Dans un tel cas, DOGE pourrait chuter de 30 % et revoir le niveau de support de 0,074 $, permettant aux acheteurs de faire un autre retour.