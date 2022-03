Un sénateur australien propose une loi historique sur les services numériques | Cryptomonnaie

Le nouveau paquet législatif abordera les problèmes de garde cryptomonnaie, de fiscalité et d’opérations DAO afin de protéger les consommateurs contre les mauvais acteurs dans l’espace.

Le sénateur libéral australien Andrew Bragg a ouvert la conférence Australia Blockchain Week avec une proposition législative explosive qui, espère-t-il, jettera les bases d’un nouvel écosystème d’actifs numériques.

Le paquet législatif proposé pour la loi sur les services numériques (DSA) appelle à des réformes des licences de marché de la cryptomonnaie, de la garde, des organisations autonomes décentralisées (DAO), de la suppression des banques et des taxes. Le sénateur Bragg a déclaré dans son allocution à la conférence qu’il s’attend à ce que la législation de la loi « protège les consommateurs (crypto) contre les opérateurs malveillants ».

Le sénateur Bragg a décrit les quatre principaux piliers qui guident l’AVD. Il a expliqué que la DSA serait technologiquement neutre, aurait des principes larges et flexibles, serait réglementée par un ministre plutôt que par une agence bureaucratique et utiliserait les ressources et le personnel du gouvernement. À son avis, de telles orientations aideront l’Australie à montrer que le pays est prêt à jouer un rôle plus important dans l’industrie de la cryptomonnaie.

Cela montrera que l’Australie est ouverte aux affaires et que les choses sont claires et nettes.

Le sénateur a également affronté les DAO, mettant au défi diverses branches du gouvernement de les prendre au sérieux. Il est allé jusqu’à les qualifier de « menace existentielle pour l’assiette fiscale » selon les règles actuelles.

Selon les données publiées par le Parlement australien, l’impôt sur les sociétés représente la deuxième source de revenus du gouvernement derrière l’impôt sur le revenu, cependant, les DAO ne sont pas imposées en tant que sociétés.

À cela, le sénateur Bragg a déclaré que la « dépendance de son pays à l’égard de l’impôt sur les sociétés n’est pas viable » si un nombre croissant d’organisations deviennent un DAO. En conséquence, la DSA chargerait le gouvernement de créer un cadre pour créer des normes pour les DAO sans étouffer leurs principes fondamentaux.

Les normes garantiraient essentiellement aux consommateurs l’accès aux services d’audit, d’assurance et de divulgation des DAO qui les aideraient à faire la distinction entre les organisations de vente au détail et de gros. Le sénateur Bragg a appelé le Trésor à résoudre ces problèmes tout en « laissant le champ libre aux DAO pour continuer à être à la hauteur de leur nom ».

Le responsable du développement de l’entreprise à l’échange crypto australien Swyftx, Michael Harris, est favorable à ce que le gouvernement instaure des normes plus élevées pour l’industrie nationale de la cryptomonnaie. Il a déclaré aujourd’hui à Cointelegraph que les bourses n’avaient rien à craindre des normes plus élevées car « la plupart des bourses australiennes prennent déjà très au sérieux leur devoir de diligence envers les clients ».

Harris a ajouté que le pays d’en bas devrait être à la tête du monde développé en matière de réglementation de la cryptomonnaie en raison de son taux d’adoption élevé. Une enquête du sondeur Finder a révélé que 22,9 % des Australiens possédaient des cryptos d’octobre à décembre 2021. Harris a continué à déclarer que :

Nous considérons cela comme un pas en avant important. L’Australie a l’un des taux d’adoption de la cryptomonnaie les plus élevés du monde développé. Il est tout à fait logique que nous menions la réglementation.

L’une des principales préoccupations du marché de la cryptomonnaie ces derniers temps est son utilisation par les individus et les nations pour contourner les sanctions économiques mondiales. Un débat fait actuellement rage au Sénat américain pour savoir si le gouvernement russe est en mesure de continuer à financer son opération militaire en Ukraine à l’aide de la crypto-monnaie.

La société de suivi de la blockchain Elliptic a découvert le 15 mars que certaines personnes sanctionnées détenaient de la crypto, mais le sénateur Bragg a déclaré que le gouvernement australien était impuissant en vertu des lois actuelles sur l’échange de monnaie numérique (DCE) à punir ces contrevenants. Le manque de compétence du DCE a servi de motivation pour faire les nouvelles propositions visant à empêcher les personnes sanctionnées de profiter des lois laxistes sur la cryptomonnaie, ajoutant :