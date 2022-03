Le prix décentralisé pour reprendre son souffle avant que les traders MANA ne revisitent 3 $ | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland a augmenté de 14% mais a fait face à une forte résistance à 2,54 $, entraînant un retracement.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que MANA reteste 2,29 $ avant de faire une autre tentative pour marquer 3 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 2,20 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Decentraland montre un manque d’élan après un rallye au cours de la semaine dernière, entraînant une correction. Bien que ce retrait soit nécessaire pour de nouveaux gains, s’il n’est pas contrôlé, les traders pourraient ruiner le pique-nique.

Le prix décentralisé est fixé pour des gains massifs

Le prix Decentraland a établi une fourchette allant de 2,22 $ à 2,54 $ après un rallye de 15,17 % entre le 14 et le 17 mars. Ce mouvement a été suivi d’une hausse haussière qui a permis à MANA de balayer les sommets.

Bien qu’optimiste, la tendance haussière n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de 2,54 $ et a entraîné une correction. Le prix Decentraland se négocie actuellement à 2,40 $ et montre des signes que ce recul va s’approfondir. Plus précisément, MANA est susceptible d’inverser sa tendance baissière après avoir retesté le niveau de retracement de 70,5 % à 2,32 $.

Idéalement, un renversement de tendance devrait se produire entre 2,89 $ et 2,34 $, mais dans un cas extrême, le prix Decentraland pourrait marquer les niveaux de support de 2,22 $ ou 2,20 $ avant de tirer « cent huit ».

Tant que le prix MANA ne produit pas un chandelier décisif de quatre heures en dessous de 2,20 $, la thèse haussière reste intacte. Quelle que soit la position exacte de l’inversion, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Decentraland tente de retester le niveau psychologique de 3 $.

Graphique MANA/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Decentraland, il faut veiller à ne pas laisser les traders prendre le contrôle. Cependant, une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 2,20 $ invalidera la thèse haussière du prix Decentraland.

Transformer le niveau de support de 2,20 $ en une barrière de résistance lors d’un chat quotidien sera un développement important et ouvrira la voie à de nouvelles pertes. Dans cette situation, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que MANA s’effondre de 32 % avant d’arriver à un niveau de support stable à 1,49 $.