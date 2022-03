First Mover Asia : la société de jeux Razer a du mal à pivoter ; Bitcoin décline après une semaine positive | Cryptomonnaie

First Mover Asia : Razer, société de jeu basée à Singapour, a du mal à pivoter ; Bitcoin décline après une semaine positive

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin détient plus de 41 000 $, malgré une légère baisse le week-end ; Ether et la plupart des autres principaux cryptos suivent un schéma similaire.

Insights : L’ancienne « Apple of the Gaming World » a échoué dans sa tentative d’obtenir une licence de banque numérique et de se réinventer.

Avis du technicien : la tendance baissière de quatre mois de BTC pourrait toucher à sa fin.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 41 246 $ -1,3 %

Éther (ETH) : 2 863 $ -1,8 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum classique ETC +21,1% Plate-forme de contrat intelligente Argent Bitcoin BCH +2,7% Monnaie EOS EOS +1,7% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Pois POINT −3,3 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −2,9 % Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI −2,5 % L’informatique

Une légère baisse après une bonne semaine

Le bitcoin et les autres principales crypto-monnaies ont légèrement baissé, mais ont terminé une semaine largement plus optimiste qu’au début de la semaine, malgré la première hausse des taux d’intérêt de la banque centrale américaine en quatre ans et l’escalade des attaques de la Russie contre l’Ukraine.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment à environ 41 200 $, en baisse d’environ 1,3 % au cours des dernières 24 heures. Le bitcoin a dépassé les 42 000 $ tard pendant les heures de négociation aux États-Unis vendredi, soit une augmentation de plus de 7 % par rapport au début de la semaine, alors que les investisseurs ont digéré l’augmentation tant attendue de 25 points de base de la Réserve fédérale mercredi et les troubles mondiaux liés à l’invasion de la Russie. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains un peu moins de 2 900, une baisse de 1,8 % sur la même période, mais bien en hausse par rapport au début de la semaine. La plupart des autres cryptos majeurs étaient dans le rouge ce week-end. Le volume des transactions a chuté au cours des trois derniers jours.

« Ce fut une bonne semaine pour Bitcoin », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital, à CoinDesk. « Nous avons maintenu le support au-dessus de 40 500 $. Si nous pouvons franchir la prochaine ligne de résistance à 42 500 $, nous pourrions voir une cassure à 45 000 $ comme nous l’avons vu le dernier jour de février. »

DiPasquale a ajouté que « un faible volume de transactions est normal pour les activités du week-end » et il s’attend à ce qu’il augmente au cours de la semaine. « Avec les marchés boursiers à nouveau en hausse, il y a un moment à avoir dans Bitcoin, Ethereum et d’autres actifs si lundi commence fort », a-t-il déclaré.

Le Nasdaq, axé sur la technologie, a augmenté de 2% vendredi, tandis que le S&P 500 a augmenté d’un peu plus de 1%. L’or a chuté de 1,2 %. La reprise des actions et des cryptos en fin de semaine a suggéré que les investisseurs étaient prêts à prendre plus de risques qu’ils ne l’avaient été quelques jours auparavant.

Le week-end a vu une nouvelle série d’atrocités en Ukraine et des retombées continues qui pourraient saper l’économie mondiale déjà agitée. Selon un rapport, Marioupol, un port stratégique de la mer Noire qui aiderait la Russie à contrôler la côte sud de l’Ukraine, était à quelques jours de tomber. Pendant ce temps, un article du Wall Street Journal a déclaré dimanche que la Russie avait largement échoué jusqu’à présent à démontrer que son économie pouvait prospérer face aux sanctions féroces des pays opposés à son attaque non provoquée, et qu’il faudrait des années pour atteindre cet objectif.

DiPasquale a noté que de nombreux investisseurs ont associé la baisse des actions et des marchés de la cryptomonnaie en février à une baisse similaire en mars 2020. » il a dit. « Les fonds spéculatifs comme le nôtre ont un sentiment généralement optimiste compte tenu de l’historique de hausse du marché malgré l’incertitude, même après des périodes de turbulences. »

Marchés

S&P 500 : 4 463 + 1,1 %

DJIA : 34 754 +0,7%

Nasdaq : 13 893 +2%

Or : 1 919 $ -1,2 %

Connaissances

Les efforts de Razer pour se diversifier dans les paiements sont toujours éclipsés par son matériel

Razer (RAZFF) avait l’habitude de parler d’un gros jeu sur lui-même. Le fabricant de PC et de périphériques de jeu basé à Singapour était autrefois appelé « l’Apple du monde du jeu ».

Certains l’ont dépassé, mais les analystes de l’industrie ont ricané lorsque les données des canaux ont montré que la société n’expédiait pas vraiment beaucoup de PC. Ses claviers, souris et autres accessoires ont été bien accueillis, mais pas tellement les PC.

Puis, après son introduction en bourse (IPO), Razer est devenu plus modeste. Dans le cadre de l’introduction en bourse, elle devait indiquer combien elle vendait réellement de ses produits. Les résultats étaient décevants. Alors que ses concurrents ont expédié des dizaines de millions de PC et d’ordinateurs portables de jeu, Razer pouvait à peine en rassembler 600 000, selon les analystes et d’autres qui ont examiné ses revenus. Pour certains modèles, les expéditions étaient inférieures à 1 000.

L’aboiement de Razer était plus fort que sa morsure.

En tant que société cotée en bourse, il était plus difficile de lancer des surnoms comme « Apple of the Gaming World », donc Razer devait pivoter. En 2020, son PDG, Min-Liang Tan, a déclaré que Razer était une « marque de style de vie » et que la société mettait davantage l’accent sur les alternatives à la vente de PC.

La société a opté pour les paiements et la fintech pour se diversifier, en postulant pour l’une des licences bancaires numériques les plus convoitées de Singapour. Mais les régulateurs de Singapour ont refusé la demande de Razer, la limitant aux paiements, une industrie acharnée aux marges minces. Bien sûr, Razer pourrait demander une licence ailleurs qu’à Singapour, comme en Malaisie, mais jusqu’à présent, il n’a pas bougé.

Fin 2021, Razer a décidé de fermer son service de portefeuille Razer Pay car il ne pouvait pas se tailler une niche significative sur le marché des paiements encombré d’Asie du Sud-Est, dominé par la super application Grab.

Razer a toujours un pied dans le jeu des paiements, mais ses revenus les plus récents montrent que ses efforts pour éloigner l’entreprise du matériel et des périphériques sont au point mort. À la fin du dernier exercice fiscal, les logiciels et services ont contribué à hauteur de 10,6 % au chiffre d’affaires de la société. Alors que le chiffre d’affaires brut de la division est en hausse, il représente globalement moins, à 10%.

Le volume total des paiements pour Razer Gold, son service de crédits virtuels utilisé pour monétiser les jeux, a augmenté de 56 % d’une année sur l’autre, car la pandémie de coronavirus continue de garder les gens à l’intérieur et à jouer. La branche fintech de Razer, qui fournit des services marchands, a atteint 7 milliards de dollars de revenus pour 2021, en hausse de 63,5 %.

Théoriquement, GameFi prendrait une grosse part de Razer Gold comme moyen de monétiser et de financer des jeux. Interrogé à ce sujet, un représentant des relations publiques a dirigé CoinDesk vers une déclaration dans le rapport sur les résultats du PDG de Razer, qui a déclaré que la société avait l’intention « d’explorer la finance décentralisée », mais n’a rien dit de concret.

Les actionnaires s’en fichent. L’action est une catastrophe, en particulier à l’ère de la pandémie, lorsque les investisseurs privilégient tout ce qui concerne les jeux et les PC, car les consommateurs confinés dépensent davantage dans ce segment pour se divertir et rester productifs.

Depuis sa cotation à Hong Kong en 2017, le titre a baissé de près de 47 %. C’est incroyable par rapport à ses pairs. Logitech (LOGI), qui fabrique des périphériques PC pour la productivité et les jeux, a augmenté de près de 110 % au cours de la même période ; MSI de Taiwan, un fabricant de PC de jeu bien connu ; est en hausse de 90 % ; et Corsair (CRSR), coté fin 2020, est en hausse d’environ 40%.

Cela peut être dû en partie au fait que Razer est en fait une entreprise assez petite, malgré son culte. Les bénéfices nets pour l’année étaient d’environ 43,4 millions de dollars. L’année dernière, il n’était que de 800 000 $.

L’avenir de Razer semble être celui d’une société privée (il a été question d’une cotation aux États-Unis, mais cela se transformerait en un territoire boursier identique) alors que les investisseurs s’orientent vers sa radiation de la bourse de Hong Kong par le biais d’un rachat. Cela pourrait être la meilleure décision, car les investisseurs ne semblent pas trop enthousiastes à propos de Razer en tant que société de jeux sur PC ou même en tant que société de paiement.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre les niveaux de support/résistance. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Les acheteurs de Bitcoin (BTC) restent actifs après avoir maintenu le support à 37 000 $ au cours des deux dernières semaines. La crypto-monnaie a augmenté de 7 % au cours de la semaine dernière et pourrait encore progresser vers la zone de résistance de 43 000 $ à 46 000 $.

Les signaux de momentum à court terme se sont retournés vers le haut, en particulier après l’apparition d’un signal d’épuisement à la baisse le 7 mars. De plus, l’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier dépasse les niveaux de survente (au-dessus de 50), suggérant une la tendance à la baisse des prix touche à sa fin.

Pourtant, il existe une résistance aérienne importante sur les graphiques, ce qui pourrait bloquer le rebond actuel des prix.