Le prix de Cardano va revoir 1,20 $ après le retour en force des traders ADA | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a dépassé sa consolidation de deux semaines le 18 mars, signalant une cassure.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA poursuive son ascension à 1,20 $ s’il peut renverser le niveau psychologique de 1 $.

Un chandelier quotidien inférieur à 0,776 $ invalidera la thèse haussière de l’ADA.

Le prix de Cardano est hors de son mouvement de fourchette car il a dépassé la limite supérieure le 18 mars. Cette tendance haussière signale que ADA est lié à davantage de gains dans un proche avenir.

Reprise des prix de Cardano en cours

Le prix de Cardano a glissé dans une consolidation le 5 mars et a continué de le faire pendant près de deux semaines. Ce mouvement lié à la fourchette s’est terminé le 19 mars alors que l’ADA a rebondi de 6 %, produisant un sommet plus élevé par rapport au sommet du swing du 9 mars à 0,863 $.

Cette évolution est survenue alors que l’ADA produisait des creux plus bas tandis que l’indice de force relative (RSI) formait des creux plus élevés, suggérant une divergence haussière palpable. En conséquence, ADA a dépassé son mouvement limité et est sur la bonne voie pour récupérer ses pertes.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano reteste le niveau psychologique de 1 $ après une ascension de 12 % par rapport à la position actuelle à 0,901 $. Une résurgence de la pression d’achat autour de ce niveau est nécessaire pour qu’ADA renverse l’obstacle de 1 $ dans un niveau de support et se dirige vers la prochaine cible à 1,20 $.

Au total, ce run-un constituerait un gain de 33% et c’est probablement là qu’un sommet local se formera.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Alors que le prix de Cardano semble haussier, ses perspectives dépendent des performances de la grande crypto. Un crash éclair pourrait annuler l’optimisme et déclencher un crash.

Si ADA produit un chandelier quotidien inférieur à 0,776 $, cela invalidera la thèse haussière d’ADA et ouvrira la voie à une nouvelle descente. Dans ce cas, le prix de Cardano pourrait baisser pour rechercher un niveau de support stable à 0,676 $. Ici, les acheteurs peuvent se regrouper et tenter une autre reprise.