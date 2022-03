Le prix d’Algorand vise un gain de 40% alors que les traders ALGO prennent le contrôle | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a lancé son rallye de 60% et oscille autour de 0,769 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’ALGO poursuive son ascension à 1,1 $ avec plus de hausse à l’horizon.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,675 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Algorand a trouvé un support stable le 14 mars et a lancé un rallye de reprise avec un énorme potentiel de hausse. Actuellement, ALGO est loin d’être à mi-chemin et suggère de poursuivre cet optimisme alors qu’il se dirige vers son objectif.

Le prix d’Algorand reste fort

Le prix d’Algorand a atteint un creux après avoir retesté le niveau de support de 0,675 $ formé entre mai 2021 et juillet 2021. Bien qu’un balayage en dessous de cette barrière aurait fait de la hausse une transaction à forte conviction, ce n’est pas le cas.

Quoi qu’il en soit, ALGO a rebondi de 15 % depuis le 14 mars et ne montre aucun signe de ralentissement de son élan haussier. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Algorand connaisse un léger ralentissement autour de la barrière de résistance hebdomadaire à 0,818 $.

Cependant, franchir cet obstacle ouvrirait la voie sans résistance jusqu’à 1,10 $. Ce mouvement constituerait une ascension de 43% par rapport à la position actuelle et est probablement là où ALGO formera un sommet égal. Cependant, il est possible que le prix d’Algorand s’étende à l’obstacle hebdomadaire à 1,2 $.

Graphique ALGO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Algorand, un crash éclair du prix du Bitcoin pourrait briser les perspectives optimistes établies pour ALGO.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,675 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix d’Algorand. Dans un tel cas, ALGO collectera très probablement des liquidités et réexaminera le niveau de support immédiat à 0,618 $. Ici, les acheteurs peuvent tenter un autre rallye haussier.