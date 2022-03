Le prix Polkadot a besoin d’une pause avant un rallye de 30% | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot balaie une fourchette élevée à 19,58 $, suggérant un retracement potentiel à 16,81 $.

Ce recul est nécessaire pour que le DOT déclenche un rallye de 30 % à 22 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 14,04 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Polkadot montre des signes d’épuisement après avoir atteint un sommet de swing précédemment formé. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le DOT revienne à la baisse avant de catalyser une nouvelle hausse.

Le prix Polkadot se prépare pour le prochain mouvement

Le prix de Polkadot a établi une fourchette allant de 14,04 $ à 19,58 $ après avoir augmenté d’environ 40 % en moins d’une semaine. Cette décision a défini une limite à l’intérieur de laquelle le DOT se déplacerait dans les semaines à venir.

La baisse a traversé le niveau de retracement de 50% à 16,81 $ et a marqué la barrière de retracement de 62% à 16,15 $ deux fois avant de déclencher une hausse. Cette tendance à la hausse a amené le prix de Polkadot à balayer la fourchette à 19,58 $, ce qui suggère qu’un retracement est probable.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Polkadot se corrige au niveau de retracement de 50 % à 16,81 $. Bien qu’il soit prudent de s’attendre à ce que le recul s’arrête autour de 16,81 $, les investisseurs doivent se préparer à une baisse jusqu’à 15,20 $, c’est-à-dire le niveau de retracement de 79 %.

Quoi qu’il en soit, la tendance haussière qui prend naissance entre les niveaux de retracement de 50% et 79% est susceptible de se briser dans la fourchette haute à 19,58 $ et de faire une course dans la zone de demande de quatre heures, s’étendant de 21,47 $ à 22,47 $.

Ce mouvement constituerait une ascension de 30 % à partir de 16,81 $ et de 40 % à partir de 15,20 $ et est probablement là où la hausse est plafonnée pour le DOT.

Graphique DOT/USDT sur 4 heures

Indépendamment de l’optimisme, si le prix de Polkadot franchit le niveau de retracement de 79 % à 15,20 $ sans reprise rapide, cela indiquera une faiblesse ou une réticence de la part des acheteurs. Dans un tel cas, un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 14,04 $ invalidera la thèse haussière du prix Polkadot. Ce développement ouvrira la voie au DOT pour explorer un niveau de support stable à 12,60 $.