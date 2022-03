Le prix du Bitcoin devrait revoir 36 000 $ alors que les traders BTC approchent du sommet local | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin fait face à de multiples barrières de résistance à l’approche du sommet local de 45 000 $.

Un nouveau test du disjoncteur baissier de 42 867 $ à 43 755 $ entraînera probablement une tendance à la baisse à 38 889 $ et moins.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 52 000 $ invalidera toute thèse baissière existante.

Le prix du bitcoin approche de sa limite haussière après près d’une semaine de ralentissement lent. En raison de la présence de plusieurs obstacles, un renversement est susceptible de stabiliser les niveaux de support pour BTC.

Cours du bitcoin au point d’inflexion

Le prix du bitcoin a augmenté d’environ 13 % après avoir établi le plus bas de lundi à 37 524 $ le 13 mars. Ce mouvement, bien que lent, vise à tester à nouveau le disjoncteur baissier, passant de 42 867 $ à 43 755 $. Cette configuration contient une rupture de la structure du marché (MSB), c’est-à-dire un plus haut entre le 28 février et le 2 mars, suivi d’un retournement de la zone de demande formée entre les sommets du swing.

Le 3 mars, BTC a franchi ladite zone de demande, passant de 42 867 $ à 43 755 $ et l’a basculée dans un disjoncteur baissier. Cette formation technique prévoit qu’un retour en arrière qui conduit à un nouveau test du disjoncteur fera face à un rejet intense. De plus, la présence de la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours à 42 380 $ rend difficile pour les traders de pousser le BTC plus haut. Il y a donc une chance que la grande crypto soit confrontée à un rejet prématuré en raison du SMA de 100 jours et déclenche un mouvement vers le bas.

Quoi qu’il en soit, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin revienne au plus bas de lundi à 37 524 $. Dans certains cas, BTC pourrait glisser plus bas pour combler un minuscule écart de juste valeur (FVG) allant de 36 170 $ à 36 966 $. Au total, ce mouvement à la baisse constituerait une perte de 15 % et c’est probablement là que le prix du Bitcoin formera un creux local avant d’établir un biais directionnel.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

D’autre part, le prix du Bitcoin pourrait traverser le disjoncteur et retester la zone d’approvisionnement hebdomadaire, s’étendant de 45 551 $ à 51 966 $. Une telle décision invalidera la thèse baissière. Cependant, cette hausse ne déclenche pas un mouvement haussier. Pour que cela se produise, le prix du Bitcoin doit produire un chandelier quotidien, de préférence hebdomadaire, au-dessus de 52 000 $.