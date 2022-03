Prédiction de prix XRP : Ripple vers une cassure de 34 % | Cryptomonnaie

Le prix du XRP continue d’afficher un comportement peu volatil sur le graphique journalier.

Il n’y a pas d’indication baissière pour le moment.

Une clôture quotidienne en dessous de 0,74 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du XRP continue de s’enrouler dans une formation de fanion alors qu’il se négocie à environ 0,79 $. La faible volatilité du marché indique qu’une cassure est à venir, mais la preuve de l’émergence du rallye n’est pas encore arrivée.

Le prix XRP est de retour en mode snooze

Le prix du XRP est passé du calme avant la tempête à pratiquement aucune bruine, car l’évolution des prix a été très banale ces derniers temps. Les environnements peu volatils comme ceux-ci sont généralement stoppés par des hausses brusques des actions de prix, de sorte que les commerçants ne doivent pas trop s’éloigner du jeton de remise. La ligne de tendance verte devrait aider les traders XRP à dormir la nuit car le prix est toujours respecté sur le graphique journalier.

Le prix XRP a finalement besoin de plus de temps de consolidation. Tous les indicateurs pointent vers le haut, nous verrons donc probablement des flambées de prix à l’avenir, car les lignes de tendance enroulées finiront par comprimer l’action actuelle des prix. Il peut être préférable pour les commerçants d’envisager de ne pas être des acheteurs précoces et de conserver leur pouvoir d’achat pour des marchés plus prometteurs.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Pourtant, il est compréhensible pour les amateurs de XRP de vouloir connaître tous les scénarios alternatifs pour invalider le sentiment haussier. L’invalidation la plus simple sera une clôture en dessous de la ligne de tendance sur le graphique journalier. Deuxièmement, si cela se produit, le prix devrait revenir impulsivement pour visiter 0,72 $ et retester la zone d’approvisionnement à 0,67 $ jusqu’à 17 % en dessous des prix actuels. Les traders pourraient alors rechercher des signaux d’achat précoces car la tendance à long terme du prix du XRP semble toujours très haussière.