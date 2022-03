Le prix Dogecoin tente de se redresser avec un rallye de 25% | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin cherche à récupérer les pertes en se ralliant à 0,152 $.

DOGE doit briser l’obstacle intermédiaire à 0,134 $ pour terminer sa course de 25 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,109 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Dogecoin n’a pas réagi pendant la majeure partie de la course haussière en 2021. La performance médiocre était due à l’attraction que Shiba Inu a suscitée, ce qui a fait saigner lentement DOGE.

Le prix Dogecoin tente de réduire les traders

Le prix du Dogecoin a chuté d’environ 36 % au cours du mois dernier et a transformé les niveaux de support de 0,152 $ et 0,134 $ en barrières de résistance. Cette décision a poussé DOGE à établir un swing bas à 0,109 $, ce qui a permis aux acheteurs d’intervenir et de déclencher une reprise potentielle.

Ce rallye de secours devrait propulser DOGE de 12% vers l’obstacle immédiat à 0,134 $. Transformer ce blocus en point d’appui permettra aux acheteurs de préparer une rampe de lancement pour une ascension ultérieure. Dans ce cas, les haussiers viseront la barrière de 0,152 $, indiquant une hausse totale de 27 %.

Ici, les détenteurs à court terme sont susceptibles de réaliser des bénéfices, déclenchant une correction. Cependant, si ces détenteurs de Dogecoin restent forts, il y a de fortes chances que ce rallye s’étende à la barrière de résistance hebdomadaire à 163 $.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Indépendamment de l’optimisme, si le prix Dogecoin ne dépasse pas le premier obstacle à 0,134 $, cela dénotera une faiblesse de la part de l’acheteur. Dans un tel cas, si les baissiers prennent le contrôle, DOGE reviendra probablement plus bas et cherchera un niveau de support.

Si cette baisse produit un chandelier quotidien proche de 0,109 $, cela invalidera la thèse haussière du prix du Dogecoin et ouvrira la voie à un crash de 31 % à 0,075 $.