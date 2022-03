Le prix d’Ethereum explose, mais la hausse est limitée à 3 200 $ | Cryptomonnaie

La lutte des prix Ethereum semble toucher à sa fin après un retournement du SMA de 50 jours à 2 791 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH traverse la zone d’approvisionnement de 2 927 $ à 3 413 $, mais ralentisse autour du SMA de 100 jours à 3 129 $.

Un plus bas inférieur au niveau de support hebdomadaire à 2 541 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Ethereum suit de près le grand crypto, par conséquent, son action sur les prix est étroitement enroulée et coincée entre deux barrières cruciales. Malgré le manque d’élan et la hausse limitée, l’ETH a réussi à franchir un obstacle vital et semble prêt pour plus de gains.

Le prix Ethereum favorise les traders

Le prix Ethereum, comme le prix Bitcoin, est coincé entre la zone d’approvisionnement hebdomadaire, s’étendant de 2 927 $ à 3 413 $ et le niveau de support hebdomadaire à 2 413 $. Ces barrières ont limité le mouvement de l’ETH et donc son potentiel de hausse.

Après avoir échoué à franchir la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à trois reprises au cours du mois dernier, l’ETH l’a renversée à Mach 16. Depuis lors, le prix d’Ethereum a également traversé ladite zone d’approvisionnement et augmente considérablement.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le jeton de contrat intelligent reteste le SMA de 100 jours à 3 129 $ et, dans certains cas, atteigne le nombre entier de 3 200 $. Cependant, tout mouvement au-delà de cet obstacle semble peu probable.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum ne parvient pas à franchir la zone d’approvisionnement hebdomadaire, passant de 2 927 $ à 3 413 $, cela révélera une faiblesse parmi les acheteurs et suggérera qu’un renversement potentiel pourrait se produire. Un chandelier quotidien proche du niveau de support hebdomadaire à 2 541 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix Ethereum. Dans ce cas, les traders ETH sont susceptibles de faire glisser la pièce jusqu’à la barrière psychologique de 2 000 $ ou de retester le niveau de support hebdomadaire de 1 968 $.