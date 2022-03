La fourchette de prix XRP se resserre, un passage explosif à 1 $ bientôt | Cryptomonnaie

La fourchette de prix XRP continue de se resserrer, suggérant une cassure volatile prochainement.

La configuration du drapeau haussier prévoit qu’un passage à 1 $ est possible, mais les obstacles de 0,85 $ et 0,91 $ constitueront une menace mineure.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,68 $ invalidera la thèse haussière de Ripple.

Le prix du XRP a surmonté un obstacle crucial qui le place dans une position favorable et prêt pour des gains massifs. Cependant, Ripple a glissé dans la consolidation, retardant la tendance haussière.

Le prix du XRP attend la volatilité

Le prix du XRP a franchi le modèle du drapeau haussier le 11 mars, déclenchant un mouvement haussier. Cette formation technique prévoit une ascension de 31 % obtenue en mesurant la hauteur du mât du drapeau et en l’ajoutant au point de rupture à 0,76 $.

Le 11 mars, Ripple a réussi à briser le schéma mais a glissé vers la consolidation peu de temps après. En fait, l’action des prix depuis le 22 février rappelle le mouvement latéral qui s’est produit du 22 janvier au 3 février, qui a finalement conduit à une hausse de 30 %.

Alors que le prix du XRP continue d’augmenter, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que la cassure soit exponentielle et remplie de volatilité. Quoi qu’il en soit, les haussiers doivent franchir les barrières de résistance de 0,85 $ et 0,91 $ et collecter des liquidités. Cela permettra au jeton de remise d’atteindre le niveau psychologique de 1 $, au-dessus duquel se trouve également la liquidité d’arrêt d’achat. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP dépasse ces niveaux avant de fixer un sommet local.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Alors que les prix du XRP s’améliorent, un échec à enfreindre la consolidation favorisant les haussiers aura un impact négatif sur la configuration du drapeau haussier. Si Ripple revient dans le drapeau, cela indiquera que les acheteurs ne sont pas prêts. Dans ces conditions, si le prix XRP produit un chandelier quotidien proche en dessous de 0,68 $, il invalidera la thèse haussière en créant un plus bas plus bas.

Dans un tel cas, le prix XRP pourrait baisser et retester la zone de demande de douze heures, s’étendant de 0,54 $ à 0,63 $.