Le prix Crypto.com développe un piège à traders qui pourrait pousser le CRO à 0,55 $ | Cryptomonnaie

La fausse cassure baissière du prix de Crypto.com voit probablement le début d’une courte compression.

Modèle de piège à traders Point and Figure en jeu.

Risques de baisse limités par rapport au potentiel de hausse.

Le prix de Crypto.com voit les acheteurs s’éloigner des creux quotidiens et rallier le CRO à de nouveaux sommets intrajournaliers. Le niveau de prix critique au-dessus duquel les traders doivent clôturer le CRO est égal ou supérieur à 0,40 $.

Le prix Crypto.com prêt à tirer le tapis sur les vendeurs à découvert

L’action sur les prix de Crypto.com s’est interrompue jeudi après avoir augmenté de près de 8 % par rapport à l’ouverture de lundi. Au cours de la séance de vendredi, les vendeurs avaient un contrôle ferme et ont menacé de ramener le CRO dans le schéma du triangle descendant, confirmant un probable piège haussier. Cependant, les acheteurs se sont depuis ralliés à l’ouverture quotidienne, formant un modèle Bear Trap sur le graphique Point and Figure.

Il existe une idée hypothétique d’échange long pour Crypto.com présente sur le graphique Point et Figure d’inversion de 0,01 $ / 3 cases. La configuration est un ordre d’achat stop à 0,43 $, un stop loss à 0,39 $ et un objectif de profit à 0,55 $.

L’entrée, si elle est touchée, confirme simultanément deux objectifs importants de point et de figure. Tout d’abord, l’entrée confirme un motif Bear Trap. Deuxièmement, et peut-être le plus important, l’entrée brise l’angle du marché baissier (ligne diagonale rouge) et convertit le graphique point et figure d’inversion à 3 cases de 0,01 $ en un marché haussier.

CRO/USDT $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

Le commerce représente une récompense de 3: 1 pour le risque avec un objectif de profit implicite de près de 30% à partir de l’entrée. L’objectif de 0,55 $ est tout à fait réalisable, surtout compte tenu de la minceur du nuage Ichimoku au cours des deux prochaines semaines. Si le prix de Crypto.com ne parvient pas à atteindre l’objectif de profit dans deux semaines, il connaîtra probablement une lente glissade vers le sud.

Le long trade pour le prix Crypto.com est invalidé si le CRO tombe à 0,35 $ avant le déclenchement de l’entrée longue.