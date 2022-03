Le prix XLM présente une opportunité d’achat, cible 0,30 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix XLM continue d’être à la traîne de la majeure et de ses pairs en termes de performances.

Il existe maintenant plusieurs opportunités commerciales sur les côtés longs et courts du marché.

Le potentiel de hausse est important par rapport au risque marginal de baisse.

L’action des prix XLM a finalement montré une certaine dynamique haussière, principalement en raison des mouvements plus larges du marché. Les acheteurs restent sur la touche pour Stellar, les vendeurs étant désormais dans les coulisses. Cependant, une opportunité existe maintenant pour les haussiers et les baissiers.

Le prix XLM développe deux configurations commerciales pour les haussiers et les baissiers

Le prix XLM a deux configurations de trading disponibles, l’une sur le graphique point et figure d’inversion de 0,0053 $/boîte, l’autre sur le graphique d’inversion point et figure de 0,01 $/3 boîtes.

L’opportunité théorique longue existe maintenant pour le prix XLM avec un ordre d’achat stop à 0,20 $, un stop loss à 0,18 $ et un objectif de profit à 0,30 $. La configuration commerciale peut apparaître comme une entrée précoce ou inappropriée (les doubles sommets ne suffisent pas pour une entrée). Pourtant, dans ce cas, la cassure d’un double sommet rompt également l’angle actuel du marché baissier (ligne diagonale rouge) et convertit le graphique point et figure d’inversion de 0,005 $ / 3 cases en un marché haussier.

XLM/USD $0.005/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’idée commerciale longue représente une récompense de 5: 1 pour le risque. Un stop suiveur à trois cases est un outil de gestion des risques facultatif qui peut aider à protéger tout profit réalisé après l’entrée. Cette opportunité longue théorique sera invalidée si l’entrée courte identifiée ci-dessous est déclenchée en premier.

L’idée théorique de commerce à découvert est un ordre stop de vente à 0,16 $, un stop loss à 0,19 $ et un objectif de profit à 0,07 $. L’entrée courte est basée sur la cassure sous un modèle à triple fond. L’objectif de profit de 0,07 $ placerait le prix du XLM sous les plus bas de 2021 et le ramènerait au point de contrôle du volume de 2020. Le profil de volume entre 0,09 $ et 0,16 $ est extrêmement mince, avertissant qu’un mouvement de capitulation sous la forme d’un flash-crash peut se produire.

XLM/USD $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

La configuration commerciale courte représente une récompense de 3: 1 pour le risque, avec un stop loss à 3 cases par rapport au stop loss normal à 4 cases. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit implicite. L’idée courte est invalidée si le prix XLM déclenche l’entrée longue identifiée ci-dessus avant le déclenchement de l’arrêt de vente.