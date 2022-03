Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Cardano et Bitcoin – American Wrap 18 mars | Cryptomonnaie

Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC envisage 53 000 $, mais les indicateurs suggèrent le contraire

La consolidation des prix du Bitcoin se poursuit avec la formation d’une configuration haussière. Une évasion de cette formation pourrait être la clé pour déclencher une course haussière, mais les choses ne sont pas aussi simples qu’elles le paraissent. Les mesures en chaîne et les indicateurs de marché suggèrent que la thèse haussière a plus qu’il n’y paraît.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les cryptos maintiennent une structure haussière malgré une anxiété croissante

Le prix du bitcoin est suspendu juste en dessous d’un nuage Ichimoku sur le graphique journalier, indiquant une faible résistance à venir. L’action des prix d’Ethereum conduit les altcoins à la hausse, l’ETH testant une résistance majeure. Le prix du XRP est sur le point de confirmer une puissante configuration d’entrée haussière, mais nécessite une condition supplémentaire pour se déclencher.

Le prix de Cardano pourrait grimper à 1,25 $ avant de trouver une résistance

Le prix de Cardano est non seulement sur la bonne voie pour clôturer son premier chandelier hebdomadaire vert/blanc en six semaines, mais, en fonction de l’activité de trading pour le reste de la journée, ADA peut clôturer le chandelier hebdomadaire en tant que chandelier englobant haussier.