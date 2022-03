Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les cryptos maintiennent une structure haussière malgré une anxiété croissante | Cryptomonnaie

L’action des prix Bitcoin a maintenant le temps le plus facile de monter depuis octobre 2020.

Le prix d’Ethereum pousse vers 3 000 $ avec une forte dynamique d’achat.

Le prix du XRP hésite à monter, les haussiers et les baissiers prudents.

Le prix du bitcoin est suspendu juste en dessous d’un nuage Ichimoku sur le graphique journalier, indiquant une faible résistance à venir. L’action des prix d’Ethereum conduit les altcoins à la hausse, l’ETH testant une résistance majeure. Le prix du XRP est sur le point de confirmer une puissante configuration d’entrée haussière, mais nécessite une condition supplémentaire pour se déclencher.

Le prix du Bitcoin pourrait exploser vers 45 000 $

Le prix du Bitcoin est peut-être dans la position la plus favorable pour une cassure explosive depuis octobre 2020. La principale justification de ce biais haussier est liée à la position du Bitcoin au sein du système Ichimoku Kinko Hyo.

Les Nuages ​​Ichimoku minces représentent la faiblesse et la facilité de mouvement. Bien que Senkou Span B représente le niveau de support ou de résistance le plus fort du système Ichimoku Kinko Hyo, c’est presque comme si Senkou Span était plus proche de Senkou Span B, plus Senkou Span B était faible. Parce que Bitcoin est au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijn-Sen, même un petit élan haussier propulsera probablement le prix du Bitcoin au-dessus du nuage Ichimoku. Si cela se produit, alors une cassure haussière idéale d’Ichimoku est confirmée.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Le potentiel de hausse du prix du Bitcoin est probablement limité au retracement de Fibonacci de 61,8 % à 44 600 $. Cependant, les risques baissiers restent également très probables. Toute clôture quotidienne inférieure à 37 600 $ peut déclencher une pression de vente massive et ramener le BTC dans la zone de valeur de 30 000 $.

Le prix Ethereum teste le premier de nombreux clusters de résistance majeurs

Le prix Ethereum est sur la bonne voie pour clôturer son cinquième chandelier quotidien haussier consécutif. Au moment de la publication, Ethereum se négociait à 2 880 $, traversant le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) et le haut du drapeau haussier. L’ETH fait face à plusieurs zones de résistance avant d’être à l’abri de toute nouvelle pression baissière.

Le premier niveau de résistance auquel le prix d’Ethereum doit s’attaquer est le retracement de Fibonacci de 50 % à 2 900 $. Vient ensuite le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 3 025 $. Senkou Span B est l’endroit où Ethereum doit clôturer au-dessus pour confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Par conséquent, une clôture à 3 030 $ ou plus placerait Ethereum au-dessus du nuage hebdomadaire Ichimoku.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Le potentiel de hausse avant le week-end est probablement limité au bas d’un drapeau haussier précédent et au retracement de Fibonacci de 38,2 %, qui partagent la zone de valeur de 3 280 $.

Pour que les traders gardent le contrôle du prix d’Ethereum, ils devront pousser l’ETH à une clôture en dessous de 2 400 $. Si cela se produit, toute perspective haussière à court terme sera invalidée.

Le prix XRP est très proche de confirmer une cassure Ichimoku haussière idéale

Le prix XRP est fâcheusement proche de déclencher une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Si les traders peuvent maintenir le XRP au-dessus du Tenkan-Sen à ou au-dessus de 0,787 $, alors lorsque le prochain chandelier quotidien s’ouvrira, le Chikou Span sera au-dessus des corps des chandeliers et dans un espace ouvert : confirmant l’entrée haussière. La cible lors de la confirmation est probablement la zone de valeur de 1,05 $ à 1,07 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

Cependant, les risques baissiers demeurent une préoccupation majeure. Les week-ends sont notoirement instables, d’autant plus avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les traders pourraient très facilement pousser le prix du XRP sous le nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 0,73 $ et déclencher un mouvement de continuation baissier pour voir le XRP revisiter la zone de valeur de 0,50 $.