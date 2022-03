Le prix d’Algorand risque une baisse de 9% avec une quadruple sorcière en cours | Cryptomonnaie

Une seule ligne de tendance soutient l’action des prix d’Algorand.

Le prix d’ALGO devrait chuter de 9 % vers le plus bas de 2022 à 0,6707 $.

Attendez-vous à voir les baissiers essuyer une perte d’ici la cloche de clôture américaine alors que les risques extrêmes deviennent des vents contraires.

L’action des prix d’Algorand (ALGO) est sur le point d’entrer dans le week-end en enregistrant une perte car le prix risque de chuter, et une ligne de tendance à court terme est la seule poignée fournissant un soutien. Alors que l’action des prix s’abstient d’atteindre de nouveaux sommets, la pression monte des baissiers contre la ligne de tendance, et alors que des vents contraires émergent à nouveau, une pause pourrait voir un plongeon dans la fin de la session américaine, alors que les investisseurs tentent d’effacer tout risque avant le week-end. . Un retour au plus bas de 2022 près de 0,6707 $ est possible, ce qui signifierait une perte projetée de 9 %.

L’action des prix d’Algorand voit les traders essayer de démolir un mur technique

L’action des prix d’Algorand voit un renversement de ton et de sentiment alors qu’un modèle technique solide est déformé. Pendant trois jours consécutifs, l’action des prix d’Algorand a rebondi sur une ligne de tendance favorable et, ce faisant, a atteint un nouveau sommet intrajournalier à chaque fois. Aujourd’hui, ce schéma est rompu avec une hausse de pression élevée et baissière inférieure.

L’action des prix ALGO est assiégée depuis que les gros titres du jour au lendemain ont changé le contexte dans lequel l’action des prix évolue. Plusieurs risques extrêmes sont soudainement mis sur le devant de la scène avec un risque systémique considérable ce soir à partir de la réunion Biden-Xi. Cela devrait se produire après la clôture de la session européenne lors de la session américaine, qui subira une quadruple sorcellerie, pesant davantage sur l’action globale des prix sur les marchés mondiaux. Attendez-vous à une rupture nette et à un plongeon rapide, avec une chute vers le S1 mensuel à 0,6707 $ et un éventuel dépassement mineur imprimant de nouveaux plus bas pour l’année.

Graphique journalier ALGO/USD

Les traders ont désespérément besoin de quelques titres positifs, qui pourraient encore arriver si un accord de paix soudain est négocié ou si le résultat de la réunion Biden-Xi s’avère positif. Cela pourrait voir une hausse des prix vers 0,80 $, réalisant un gain de 8 % avant de se diriger vers le week-end. Parallèlement aux marchés boursiers, une clôture au-dessus aiderait à donner le ton la semaine prochaine, en ciblant 0,8679 $ qui coïncide actuellement avec la moyenne mobile simple sur 55 jours comme prochain objectif de prix.