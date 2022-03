L’action des prix de Solana pourrait voir une correction de 32% alors que les risques extrêmes régressent | Cryptomonnaie

L’action des prix de Solana semblait prête à sortir du triangle baissier dans un solide rallye de soulagement.

L’action des prix du SOL a plutôt subi un rejet douloureux qui a vu les traders fuir et le risque d’une chute vers 58,84 $.

Alors que la géopolitique revient à des scénarios plus désastreux, l’élan ne semble pas très bon avant le week-end pour les investisseurs SOL.

L’action des prix de Solana (SOL) était sur le point de percer un trou dans le triangle baissier hier après un rallye de secours de quatre jours consécutifs. Au lieu de cela, les gros titres du jour au lendemain ont déplacé l’équilibre du risque vers l’aversion pour le risque. Alors que les marchés sont nerveux et nerveux face à la menace d’une éventuelle utilisation d’armes nucléaires par la Russie et au risque extrême de la rencontre entre Xi et Biden, les investisseurs cherchent à garder leur poudre sèche pour la semaine prochaine et à profiter du soleil du début du printemps aujourd’hui .

L’action des prix de Solana risque de chuter en dessous de 60,00 $

L’action des prix de Solana risque de chuter de manière significative, car les baissiers utilisent une fenêtre d’opportunité et un faux sentiment de soulagement parmi les haussiers pour apporter une correction massive à l’action des prix de SOL. Cette semaine, le rallye de secours a heurté le côté descendant d’un triangle baissier. Les traders étaient plus qu’heureux d’utiliser cette opportunité pour entrer, aidés par les vents contraires qui ont émergé du jour au lendemain de la rhétorique désastreuse sur la situation ukrainienne et des gros titres plus négatifs sur les blocages en Chine.

L’action des prix SOL devrait perdre 13% car dans ces circonstances, les traders ne sont pas en état de faire remonter l’action des prix. Attendez-vous à une baisse vers 75,34 $ et la ligne de base du triangle, ainsi que le support mensuel S1 et le creux du 24 février – ce qui en fait un niveau significatif. Une cassure en dessous pourrait déclencher une vente rapide vers 58,84 $, ce qui représenterait une baisse de 32 % par rapport au niveau actuel d’aujourd’hui.

Graphique journalier SOL/USD

S’il devait y avoir un revirement au cours du week-end avec des progrès dans les pourparlers de paix, attendez-vous à voir un nouveau test rapide sur ce côté en pente près de 90,00 $. La poignée de 95,00 $ s’avérera être un problème avec la moyenne mobile simple sur 55 jours venant d’en haut. Cinq dollars au-dessus, le niveau de 100 dollars coïncide avec le pivot mensuel et stoppera probablement toute nouvelle tendance haussière, car les deux derniers niveaux discutés pèseront sur les prises de bénéfices et enlèveront une partie de la vapeur du rallye.