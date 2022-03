Le prix XLM attend la confirmation pour montrer une trajectoire claire | Cryptomonnaie

Le prix XLM a connu des ventes massives pendant plusieurs semaines.

Stellar pourrait continuer à négocier latéralement ou même pousser plus bas.

Les traders devraient attendre un printemps Wycoff ou une cassure au-dessus de la résistance clé.

Le prix du XLM semble faible alors que les baissiers continuent d’exercer une pression. Les traders doivent attendre une confirmation plus haussière avant de placer des transactions.

Le prix XLM ne tient qu’à un fil

Le prix XLM se négocie actuellement à 0,187 $. L’altcoin a été fortement court-circuité au cours des dernières semaines, et pourtant, les traders n’ont montré aucun signe de relâchement et la tendance n’a montré aucun signe significatif de changement. Un printemps Wycoff, un événement de marché où la liquidité haussière est balayée par les baissiers et les rallyes peu de temps après, devrait se produire dans la fourchette actuelle avant que les investisseurs n’envisagent d’ouvrir une position longue. Sinon, ils devraient s’attendre à plus d’action latérale.

L’indice de force relative converge avec la ligne de tendance actuelle, ce qui est un signal haussier. Cependant, comme il remonte sous le niveau 40, il ne doit pas être considéré comme une forte confluence.

Graphique XLM/USD sur 2 jours

Pourtant, il ne faut pas compter sur XLM pour continuer à baisser, car les crypto-monnaies sont notoirement connues pour faire des rallyes volatils qui sortent de nulle part. La meilleure façon de détecter un changement de tendance sera une cassure au-dessus de la fourchette, qui est actuellement de 30 % au-dessus du prix actuel. Si les haussiers parviennent à y parvenir, alors un recul sera un échange favorable, défiant le swing d’octobre à 0,35 $.