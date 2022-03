Le prix Chainlink ouvre la voie à une cassure haussière de 30% | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink a formé un modèle Adam et Eve, signalant un rallye de 30%.

À partir de la position actuelle, LINK pourrait augmenter de 40 % pour atteindre un objectif de 20 $.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous du creux du 14 mars à 12,60 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Chainlink a créé une configuration d’inversion inférieure qui suggère que LINK doit se déplacer vers le nord. Bien que le jeton oracle soit loin d’être une évasion, il indique que la possibilité est imminente.

Le prix Chainlink tente de se redresser

Le prix Chainlink a établi une ligne de tendance horizontale à 15,69 $ le 18 février et a chuté d’environ 27 % pour atteindre un creux à 11,40 $. La reprise après cette baisse a été rapide mais a atteint une impasse autour de l’obstacle de 15,69 $.

Depuis lors, l’action des prix Chainlink s’est déroulée autour de la zone de demande de 13,06 $ à 10,82 $, produisant un fond arrondi ou des sortes. Ce mouvement revient pour tester à nouveau la barrière de 15,69 $. En supposant que cette tendance à la hausse se poursuive, LINK formera un modèle Adam et Eve, qui contient généralement deux vallées distinctes, l’une en forme de V – connue sous le nom d’Adam et l’autre arrondie – appelée Eve.

Ce modèle d’inversion du fond prévoit une hausse de 28 % à 20,18 $, obtenue en ajoutant la distance entre le sommet le plus élevé et le plus bas des deux vallées au point de cassure à 15,69 $. Une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de ce niveau signalera une cassure et déclenchera une ascension de 28 % à 20,18 $.

À partir de la position actuelle, ce mouvement constituerait une ascension de 40 %. Les investisseurs intéressés peuvent ouvrir une position longue à partir du niveau actuel à 14,48 $ et enregistrer des bénéfices autour de la barrière de résistance hebdomadaire à 18,81 $ et de l’objectif théorique à 20,18 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

D’autre part, si le prix Chainlink ne parvient pas à maintenir son mouvement vers 15,69 $, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs.

Un chandelier de quatre heures près du creux du 14 mars à 12,60 $ créera un creux plus bas, invalidant la thèse haussière du prix Chainlink. Dans un tel cas, LINK a la zone de demande de 13,06 $ à 10,82 $ pour trouver du soutien et tenter un retour.