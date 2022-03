Le prix Ripple entre dans la tendance haussière, le géant annonce une subvention de 1 milliard de XRP pour les développeurs | Cryptomonnaie

Le prix Ripple a commencé une tendance à la hausse, affichant des gains de 7% au cours de la semaine dernière alors que le géant du paiement a annoncé une subvention pour les développeurs.

Un représentant de RippleX a révélé que le géant du paiement procéderait à la distribution de la subvention au cours des 10 à 20 prochaines années.

Les analystes estiment que le prochain objectif de prix Ripple est de 1 $, tandis que l’altcoin reste dans la fourchette et se consolide.

Le prix Ripple pourrait grimper plus haut, poursuivant un objectif de 1 $ alors que le géant du paiement annonce une subvention pour les développeurs sur le grand livre distribué. La subvention serait distribuée aux promoteurs au cours des 20 prochaines années.

L’ondulation des prix envisage une cassure dans la récente tendance haussière

Le prix Ripple a commencé un rallye, affichant des gains de 7% au cours de la semaine dernière. Le géant multinational des paiements Ripple a préparé ses plans pour alimenter le développement de projets open source sur le grand livre XRP.

Ripple a annoncé une subvention de 1 milliard de XRP pour les développeurs s’appuyant sur le grand livre distribué. Le géant pense que cela inciterait les créateurs et les développeurs à construire des projets suivant l’orientation de paiement de Ripple.

Un milliard de jetons XRP équivaut à 791 millions de dollars au prix actuel. L’annonce a alimenté un récit haussier pour l’altcoin parmi les investisseurs, car il pourrait attirer les investisseurs vers le XRP.

Un programme existant de subventions pour les développeurs de projets sur le grand livre distribué existe sous le nom de « XRPL Grants ». L’initiative a été lancée en juin 2021.

Les subventions pour les développeurs ont accéléré le rythme du développement, attirant plus d’utilisateurs et accélérant l’adoption de l’altcoin. Les analystes ont évalué la tendance des prix Ripple et prédit une poursuite de la hausse des prix de l’altcoin.

Les analystes pensent que les traders pourraient prendre des bénéfices à 0,77 $ alors que le prix Ripple reste sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 1 $.

@rektcapital, un analyste de crypto-monnaie pseudonyme, pense que le prix de Ripple est sur le point d’atteindre 1 $ alors qu’il tente de récupérer le support de juillet 2021. Le prix Ripple viserait 1 $ une fois qu’il aurait récupéré son support de juillet 2021 à 0,94 $.