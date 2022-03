Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC envisage 53 000 $, mais les indicateurs suggèrent le contraire | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre une formation de triangle ascendant, faisant allusion à une cassure à 53 629 $.

Les données sur les transactions suggèrent que ce mouvement est probable, mais les indicateurs du marché suggèrent le contraire.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 34 752 $ invalidera la thèse haussière.

La consolidation des prix du Bitcoin se poursuit avec la formation d’une configuration haussière. Une évasion de cette formation pourrait être la clé pour déclencher une course haussière, mais les choses ne sont pas aussi simples qu’elles le paraissent. Les mesures en chaîne et les indicateurs de marché suggèrent que la thèse haussière a plus qu’il n’y paraît.

Le prix du Bitcoin et son dilemme

Le prix du Bitcoin a établi trois hauts égaux et quatre bas plus élevés depuis le 22 janvier. Ces points de basculement peuvent être connectés à l’aide de lignes de tendance pour former un triangle ascendant. Cette formation technique prévoit une ascension de 21%, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et bas au point de rupture à 44 418 $.

Une clôture décisive au-dessus de la barrière de résistance horizontale à 44 418 $ marquera une rupture dudit schéma et déclenchera un mouvement de 21 % à 53 629 $. Fait intéressant, un chandelier quotidien se terminant au-dessus de 52 000 $ créera un sommet plus élevé et suggérera le début d’un rallye haussier.

Dans une telle situation, le prix du Bitcoin établira probablement un creux plus élevé et atteindra le niveau psychologique de 60 000 $ et peut-être le sommet historique à 69 000 $ si l’élan haussier se maintient.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ce mouvement vers le haut. Cet indice montre que la zone de résistance immédiate, s’étendant de 41 600 $ à 43 750 $, est faible et qu’un passage à 47 642 $ est probable.

Ici, environ 6,03 millions d’adresses qui ont acheté près de 3,2 millions de BTC sont « hors de l’argent ». Par conséquent, un déménagement dans ce domaine risque de se heurter à une pression de vente de la part d’investisseurs qui tentent d’atteindre le seuil de rentabilité.

Contrairement aux données techniques, les données de transaction suggèrent la possibilité d’un mouvement haussier, mais cette perspective semble plafonnée à 50 000 $.

CTB GIOM

Donner de l’espoir aux haussiers est l’indicateur de changement de position nette d’échange, qui est actuellement dans le rouge, suggérant une sortie nette de BTC. Environ 36 600 BTC ont quitté les entités centralisées le 11 mars et 13 000 le 16 mars.

Alors que le flux net est devenu légèrement positif aujourd’hui, les sorties massives de la semaine dernière suggèrent que les investisseurs institutionnels ou fortunés sont optimistes et déplacent leurs avoirs vers des portefeuilles froids en prédiction d’un rallye.

Changement de position d’échange BTC

Le côté haussier des choses semble soigné et soutient la possibilité d’une hausse du prix du Bitcoin. Cependant, le graphique Open Interest (OI) n’est pas conforme à une perspective optimiste. L’OI oscille entre 12,5 milliards et 9,6 milliards depuis le 12 janvier. Ces derniers temps, ce nombre est tombé à 11 milliards et suit une tendance à la baisse depuis le 8 novembre 2021, ce qui suggère un manque de participation des baleines.

Cela aurait signalé une perspective haussière si l’OI avait augmenté alors que le prix restait calme. Cependant, en raison de l’absence d’augmentation, la possibilité d’un mouvement à la hausse reste modérée.

Intérêt ouvert BTC

À l’appui de ces perspectives, le ratio de levier estimé pour le prix du Bitcoin. Un ratio élevé indique que de nombreux investisseurs négocient avec un effet de levier absurde. De telles conditions de marché ne supportent pas un mouvement haussier. Souvent, un petit pic contre la direction de ces commerçants entraînera probablement des liquidations massives, réinitialisant le paysage et permettant à l’argent intelligent de se positionner longtemps.

Par conséquent, les traders à terme doivent garder un œil attentif sur ce graphique car il indique la possibilité d’un mouvement de capitulation. De plus, cet indicateur s’est toujours écrasé avant un renversement complet ; les accidents de mars 2020 et septembre 2021 en sont de bons exemples.

De plus, le ratio de levier estimé a atteint un nouveau record historique de 0,218 le 15 mars, illustrant davantage à quel point le marché est serré.

Ratio de levier estimé BTC

Avec les suppositions des indicateurs de la chaîne et du marché, un scénario baissier inclurait le prix du Bitcoin brisant l’hypoténuse du triangle ascendant, l’invalidant et se dirigeant vers le bas pour retester le niveau de support hebdomadaire de 34 752 $.

Ici, les acheteurs ont une autre tentative pour déclencher une course ; cependant, un chandelier quotidien proche en dessous créerait un plus bas inférieur et invaliderait la thèse haussière. Dans ce scénario, BTC pourrait s’effondrer à 30 000 $ ou moins de 29 100 $ pour collecter la liquidité côté vente qui se trouve en dessous.