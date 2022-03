La fourchette de prix de Cardano se resserre, ADA révèle son intention de revoir 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano se consolide depuis environ deux semaines, faisant allusion à une cassure explosive.

La divergence haussière du RSI avec l’ADA supporte un rallye de 20% à 1 $.

Un chandelier quotidien proche en dessous des plus bas égaux à 0,776 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano est bloqué dans une fourchette étroite depuis environ deux semaines avec des rendements quotidiens mineurs. Ce mouvement latéral rappelle celui qui s’est produit fin janvier et indique qu’une cassure haussière semble probable.

Le prix de Cardano attend une explosion de volatilité

Le prix de Cardano a montré un manque de volatilité alors qu’il s’échangeait latéralement du 22 janvier au 3 février. Cette consolidation a entraîné une cassure haussière qui a permis à ADA de rebondir de 24 % et d’atteindre un sommet à 1,26 $.

Cependant, l’élan n’a pas été suffisant et a conduit à un retracement vers des zones plus basses. Alors que la fourchette de prix de Cardano se resserre à nouveau, le mouvement latéral rappelle maintenant le précédent. Fait intéressant, l’indice de force relative (RSI) a établi des plus bas plus élevés depuis le 21 février, tandis que l’ADA a établi des plus bas plus bas, indiquant la formation d’une divergence haussière.

Cette formation technique prévoit un mouvement haussier pour le soi-disant « tueur d’Ethereum », ajoutant du crédit à la thèse haussière. Dans le cas d’une cassure, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano remonte de 20 % et marque le niveau psychologique de 1 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les haussiers ne parviennent pas à rassembler la force nécessaire pour monter, le prix de Cardano va probablement baisser et collecter la liquidité restant en dessous de creux égaux à 0,776 $. Cette course aux liquidités est une nouvelle chance pour les acheteurs de revenir.

Cependant, un chandelier quotidien clôturé en dessous des plus bas égaux à 0,776 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix de Cardano. Une telle décision ouvrira la voie à ADA pour explorer le niveau de support de 0,676 $ après un crash de 13 %.