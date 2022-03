Prédiction des prix des crypto-monnaies : Cardano, Chainlink et Fantom – Asian Wrap 18 mars | Cryptomonnaie

La fourchette de prix de Cardano se resserre, ADA révèle son intention de revoir 1 $

Le prix de Cardano est bloqué dans une fourchette étroite depuis environ deux semaines avec des rendements quotidiens mineurs. Ce mouvement latéral rappelle celui qui s’est produit fin janvier et indique qu’une cassure haussière semble probable.

Le prix de Cardano attend une explosion de volatilité

Le prix de Cardano a montré un manque de volatilité alors qu’il s’échangeait latéralement du 22 janvier au 3 février. Cette consolidation a entraîné une cassure haussière qui a permis à ADA de rebondir de 24 % et d’atteindre un sommet à 1,26 $.

Chainlink établit un support qui lancera LINK à 25 $

Le prix de Chainlink a connu des fluctuations importantes au cours des deux derniers jours de bourse. Les traders n’ont pas été en mesure de répéter la performance de mercredi mais, dans le même temps, ont réduit au minimum les pertes de jeudi de LINK. Plus important encore, du point de vue d’Ichimoku, les traders ont pu maintenir la clôture quotidienne au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen, créant une base fantastique pour des mouvements plus élevés.

Le prix Fantom dit « donnez-lui le temps » car les baissiers ont dépassé le niveau de support historique

Le prix Fantom a le potentiel d’une baisse supplémentaire de 30% dans une zone de résistance précédente. La bougie de 2 semaines de la semaine dernière a déjà franchi le niveau de support précédent sur l’indice de force relative. Les investisseurs pourraient voir un creux supplémentaire imprimé dans les semaines à venir si les baissiers maintiennent l’action des prix dans la zone de support actuelle.

Le prix Fantom devrait continuer à imprimer une action sur les prix dans la fourchette de 14% à laquelle il a été confiné cette semaine. Les traders de crypto sont susceptibles de regarder d’autres actifs car il n’y a pas beaucoup de preuves d’une force haussière à court terme sur le graphique.