GameStop se tourne vers le lancement du marché NFT après une grosse perte au quatrième trimestre | Cryptomonnaie

La société a également souligné que l’accord sur le marché Immutable X NFT devrait rapporter 150 millions de dollars de jetons IMX à la « réalisation de certaines étapes ».

La chaîne de magasins de jeux vidéo au détail très appréciée GameStop (GME) envisage son marché NFT tant attendu et son unité de jeu Web3 après avoir subi une perte nette de 147,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2021

GameStop a discrètement construit un site Web NFT barebones à la mi-2021, mais a considérablement intensifié ses efforts cette année après avoir dévoilé une division de jeux NFT et Web3 en janvier et conclu un partenariat majeur avec la solution de mise à l’échelle Ethereum (ETH) Immutable X le mois suivant pour construire un Marché NFT.

Dans le cadre des résultats du quatrième trimestre – se terminant le 29 janvier et publiés le 17 mars – GameStop a révélé son intention de lancer son marché NFT d’ici la fin du deuxième trimestre 2022.

La société a également souligné que l’accord Immutable X devrait rapporter 150 millions de dollars de jetons IMX à la « réalisation de certains jalons », et a noté qu’elle avait embauché « des dizaines de personnes supplémentaires ayant une expérience dans des domaines tels que le jeu blockchain, e-commerce et technologie, remise à neuf de produits et opérations.

La perte nette de GameStop de 147,5 millions de dollars est 83% pire que l’année précédente, tandis que sa perte de 1,94 $ par action se situe bien en dehors des estimations de Wall Street de 0,84 $ de bénéfice par action.

Le prix de GME semble avoir été considérablement impacté par la publication des états financiers du quatrième trimestre de GameStop, le prix chutant de 7,31 % se situant à environ 81,29 $ au moment de la rédaction. GME a connu une forte tendance à la baisse cette année malgré l’évolution positive de ses initiatives Web3, le prix ayant chuté de plus de 40 % depuis début janvier.

En plongeant un peu plus dans le rapport, GameStop a enregistré 2,254 milliards de dollars de ventes au dernier trimestre, une légère augmentation par rapport aux 2,122 milliards de dollars de l’année précédente. Un obstacle majeur sur le dernier chiffre était le coût des ventes de 1,87 milliard de dollars, tandis que les frais de vente, généraux et administratifs totalisaient 538,9 millions de dollars.

L’entreprise a pu lever plus de 1,67 milliard de dollars de capital, ce qui était suffisant pour éliminer « toute la dette à long terme de la société, à l’exception d’un prêt à terme non garanti à faible taux d’intérêt de 44,6 millions de dollars associé à la réponse du gouvernement français à COVID-19. ”

Malgré une tendance baissière sur le marché NFT au cours des deux derniers mois, le partenaire de GameStop, Immutable X, est devenu de plus en plus fort, la société a annoncé un cycle de financement de série C de 200 millions de dollars à une valorisation de 2 milliards de dollars le 8 mars, qui a envoyé le prix de IMX bondit d’environ 50 % en 24 heures pour atteindre environ 1,78 $. Depuis lors, le prix est revenu à environ 1,54 $.