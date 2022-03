Optimism permet aux utilisateurs d’économiser 1 milliard de dollars de frais et lève 150 millions de dollars en série B | Cryptomonnaie

La solution de mise à l’échelle de couche 2, Optimism, a obtenu un financement de 150 millions de dollars qu’elle utilisera pour embaucher de nouveaux développeurs et réduire les frais sur le réseau Ethereum.

Solution de mise à l’échelle populaire d’Ethereum Optimism a annoncé un cycle de financement de série B de 150 millions de dollars co-dirigé par Andreessen Horowitz (a16z) et Paradigm pour une valorisation totale de 1,65 milliard de dollars.

Selon un article de blog d’Optimism, la solution Layer 2 (L2) a permis aux utilisateurs du réseau Ethereum d’économiser plus d’un milliard de dollars en frais de gaz. Le financement servira à agrandir l’équipe Optimisme et à travailler à la réduction encore plus importante des frais de réseau.

Les frais sur le réseau Optimism ont été réduits de 30% l’année dernière, et maintenant l’équipe contribue à une proposition d’amélioration Ethereum (EIP-4844) pour les transactions Shard Blob, ce qui pourrait potentiellement réduire les frais du réseau Ethereum jusqu’à 100x dans le futur proche.

Aujourd’hui sur Ethereum #AllCoreDevsle nôtre @protolambda présenté EIP-4844 : Shard Blob Transactions.https://t.co/3yagEcvdz4 Avec la possibilité de réduire les frais de 100 x pour tous les rollups et une voie pratique vers la mise en œuvre, nous soutenons fortement cet EIP. Mais comment, demandez-vous ? — Optimisme ✨ (@optimismPBC) 4 mars 2022

Les solutions L2 comme Optimism ont gagné en popularité en raison de la demande accrue de NFT, de contrats intelligents et d’applications DeFi sur le réseau Ethereum, qui à son tour engorge le traitement des transactions et fait grimper les frais de gaz.

L’optimisme fonctionne en utilisant des « cumuls optimistes », qui regroupent les transactions en dehors de la blockchain Ethereum, offrant les avantages d’un glissement réduit, d’une diminution des coûts de transaction et d’une vitesse de transaction considérablement améliorée.

Selon le traqueur de données, L2Beat, la valeur totale verrouillée (TVL) sur les plates-formes L2 est passée à 5,76 milliards de dollars, Optimism se classant actuellement à la quatrième place parmi ses pairs L2, avec environ 440 millions de dollars en TVL sur sa plate-forme.

Kain Warwick, vétéran australien de la cryptomonnaie et fondateur de Synthetix, une bourse décentralisée de produits dérivés, a déclaré à ses 107 000 abonnés sur Twitter qu’il avait non seulement participé au cycle de financement de l’Optimisme, mais qu’il avait « doublé dur » en s’attendant à ce que l’Optimisme « soit bientôt là-haut avec l’ETH en taille ». .”

Divulgation J’ai participé à ce tour à la suite du tour précédent mais j’ai doublé fort. Mon portefeuille par taille ressemble maintenant à ceci :

SNX

EPF

ILV

TJB

CTB

OP (optimisme) Je m’attends à ce que l’optimisme soit bientôt là-haut avec l’ETH en taille, je me demande quel pourrait être le catalyseur… https://t.co/yBw4mBtDz4 – kain.eth L222 (@kaiynne) 17 mars 2022

À la fin de l’année dernière, Optimism est passé de son statut de liste blanche uniquement et a rendu le réseau accessible au public, ce qui signifie que tout développeur peut commencer à créer un projet sur le réseau Optimism.

En relation : Optimism annonce des mises à niveau permettant un déploiement en un clic

Rendre le développement de réseau accessible au public offre des avantages majeurs en termes d’augmentation de la production, mais comme l’a découvert le développeur de jailbreak iOS Saurik, cela permet également la possibilité que des « bogues critiques » se produisent.

Heureusement, Saurik, de son vrai nom Jay Freeman, a découvert un bogue de ce type début février, qui aurait permis à des pirates malveillants de créer des ETH infinis sur le réseau et a notifié l’équipe Optimism. Il a reçu une prime de bogue de 2 millions de dollars, l’une des plus importantes primes à ce jour.