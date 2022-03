Chainlink établit un support qui lancera LINK à 25 $ | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink a clôturé la séance de mercredi avec un gain impressionnant de 7 %.

Les traders ont tenté de prolonger le rallye de mercredi mais ont été facilement rejetés par les vendeurs.

Le potentiel de hausse reste substantiel, tandis que les risques de baisse sont plus limités.

Le prix de Chainlink a connu des fluctuations importantes au cours des deux derniers jours de bourse. Les traders n’ont pas été en mesure de répéter la performance de mercredi mais, dans le même temps, ont réduit au minimum les pertes de jeudi de LINK. Plus important encore, du point de vue d’Ichimoku, les traders ont pu maintenir la clôture quotidienne au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen, créant une base fantastique pour des mouvements plus élevés.

Le prix Chainlink développe une structure de support haussière, mais un suivi est nécessaire pour empêcher une tendance à la baisse continue

Le prix Chainlink a réalisé plusieurs événements haussiers majeurs à la clôture de mercredi. La clôture de mercredi a confirmé une cassure au-dessus du biseau descendant ainsi que du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen. Mais l’action des prix et les zones de résistance à venir pourraient être agitées, malgré la clôture haussière.

LINK/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

En conséquence, le graphique Point and Figure 1/3-box éclaire un peu plus et clarifie ce que le graphique en chandelier ne peut pas – une opportunité d’achat potentielle est maintenant présente pour le prix Chainlink.

La longue opportunité hypothétique pour le prix Chainlink est un stop d’achat à 16 $, un stop loss à 12 $ et un objectif de profit à 32 $. Cependant, alors que l’objectif de profit à 32 $ est dérivé de l’analyse Point and Figure, LINK est plus susceptible de s’arrêter à la zone de valeur de 25 $. 25 $ est un nombre psychologique naturellement puissant, mais il contient également le retracement de Fibonacci à 50 % et le Kijun-Sen.

LINK/USDT $1.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’idée longue représente une récompense de 4: 1 pour la configuration du risque. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après l’entrée. La configuration est invalidée si le prix Chainlink tombe à 11 $. De plus, Point and Figure n’utilise pas le volume ou le temps – juste le prix – donc une limite de temps ou une attente de «quand» est sans objet.