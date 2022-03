Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Algorand et Ethereum – American Wrap 17 mars | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin reste au-dessus de 40 000 dollars après l’annonce tant attendue de la hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine. La plupart des altcoins du top 30 ont connu une flambée des prix. Les partisans ont noté qu’après une faible volatilité pendant des semaines, le prix du Bitcoin a connu une évasion, montant en flèche de 3 000 $ en une seule journée.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les cryptos subissent une prise de bénéfices avant de poursuivre le rallye de secours

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont en mode de prise de bénéfices après une féroce reprise de secours attendue depuis longtemps. Bien que les pourparlers soient en cours et que la reprise soit encore intacte avec plusieurs cassures de prix importantes au-dessus des niveaux et des obstacles critiques, il sera essentiel de voir ces niveaux se maintenir. La progression continue de la tendance haussière sera vitale pour le maintien du rallye de secours actuel à l’approche du week-end avec un risque qu’il soit interrompu très rapidement.

Le prix d’Algorand fixé pour un rallye explosif à 1,10 $

L’action des prix d’Algorand, comme la majorité du marché de la crypto-monnaie, continue de se redresser après une pression de vente prolongée. Cependant, il reste à voir si le rebond actuel est un véritable début d’une nouvelle tendance haussière ou simplement un rallye de soulagement.