Le prix de Solana fait une autre course vers 100 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana fait une autre tentative pour sortir de son modèle de coin en baisse.

Un arrêt de la résistance clé semble freiner davantage la pression d’achat.

Les traders cherchent une occasion de reprendre le contrôle.

Le prix de Solana a terminé une clôture très haussière mercredi, mais la négociation de suivi jeudi semble s’estomper. Les traders affichent une faiblesse et une incapacité à poursuivre une cassure nette au-dessus de certains niveaux de résistance critiques. En conséquence, les baissiers pourraient facilement reprendre le contrôle du marché.

Prix ​​​​de Solana à un point de basculement, la conviction haussière est testée près de la zone de valeur de 90 $

L’action des prix de Solana pourrait être sur le point de terminer son quatrième chandelier quotidien vert/blanc consécutif, mais probablement sans autre suivi. Le niveau de prix que SOL a du mal à déplacer et à clôturer au-dessus se situe dans la zone de valeur de 90 $ à 95 $. Le niveau de résistance que les traders tentent de briser est :

La ligne de tendance supérieure du modèle de biseau ascendant à 90 $. Le Kijun-Sen à 92 $. La ligne de tendance inférieure d’un drapeau haussier précédent à 92 $. Le ret de Fibonacci à 61,8 % à 92 $.

Les niveaux de résistance ci-dessus encapsulent la plus forte collection de niveaux de résistance sur le graphique quotidien des prix de Solana. Les traders auront beaucoup plus de facilité à pousser le prix de Solana à 100 $ et plus s’ils peuvent briser ces niveaux de résistance.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, les risques baissiers restent substantiels. Parce que le prix de Solana est inférieur au nuage Ichimoku, il est naturellement en mode baissier. Un rejet contre le groupe de résistance de 90 $ signifierait probablement une poursuite de la pression de vente.

La zone cible sur un mouvement de continuation baissier sous le triangle descendant est probablement la zone de valeur de 50 $. 50 $ est l’endroit où la fourchette supérieure du point de contrôle du volume 2021 et le niveau d’expansion de 100 % de Fibonacci existent.