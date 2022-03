Le prix du Bitcoin maintient sa tendance haussière en réponse à la hausse des taux de la Réserve fédérale | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est resté au-dessus de 40 000 dollars alors que la Réserve fédérale américaine a annoncé sa première hausse de taux en trois ans.

Jerome Powell a annoncé une hausse de 25 points de base, alimentant un discours haussier sur les actions technologiques et les crypto-monnaies.

Les analystes sont optimistes quant à la poursuite de la tendance à la hausse du prix du Bitcoin et pensent que le prix du Bitcoin est prêt à tester le support et à rebondir plus haut.

Le prix du bitcoin s’est maintenu au-dessus de 40 000 $ après l’annonce de la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine. Les analystes estiment que la tendance à la hausse des prix du Bitcoin pourrait se poursuivre à mesure que la volatilité du marché de la cryptomonnaie augmente.

Le prix du Bitcoin maintient sa tendance à la hausse et reste au-dessus de 40 000 $

Le prix du bitcoin reste au-dessus de 40 000 dollars après l’annonce tant attendue de la hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine. La plupart des altcoins du top 30 ont connu une flambée des prix. Les partisans ont noté qu’après une faible volatilité pendant des semaines, le prix du Bitcoin a connu une évasion, montant en flèche de 3 000 $ en une seule journée.

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a dévoilé son intention d’augmenter les taux d’intérêt de 25 points de base, pour la première fois en trois ans. Suite à l’annonce, le prix du Bitcoin a connu une baisse de 1 000 $. Un pic de volatilité des prix du Bitcoin a poussé l’actif au-dessus du niveau de 40 000 $.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et partagé une perspective haussière sur l’actif. @ShardiB2, analyste et trader crypto, a noté que le prix du Bitcoin teste le support et est prêt à rebondir. L’analyste estime que le soutien des prix du Bitcoin est de 40 746.

@Bleeding_Crypto, un analyste crypto pseudonyme, a fait valoir que la consolidation des prix du Bitcoin au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 300 jours est un signe haussier pour l’actif. L’analyste a fixé un objectif de 43 000 $ à 51 000 $ pour le prix du Bitcoin dans le cycle de prix actuel.

Les analystes de Netcost-Security estiment que le prix du Bitcoin pourrait chuter à 30 000 $ pour former un creux du marché. Les analystes estiment que l’actif maintiendrait sa tendance haussière tant que le prix du Bitcoin est supérieur au support le plus puissant du système Ichimoku.