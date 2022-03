Les tendances des prix de SafeMoon sont à la baisse, à la traîne de Bitcoin et d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon n’a pas connu le pic de cryptomonnaie plus large mercredi.

La pression de vente se poursuit alors que SFM atteint une opportunité courte précédemment identifiée.

Un mouvement à la baisse supplémentaire est probable car les acheteurs continuent d’éviter SafeMoon.

L’action des prix de SafeMoon a été une déception majeure pour les hodlers à long et à court terme. La pression de vente persistante a placé SafeMoon au risque de créer de nouveaux plus bas de trois mois.

Le prix de SafeMoon continue de chuter, de nouveaux plus bas sur trois mois de plus en plus probables

Le prix SafeMoon a déclenché théoriquement une courte idée précédemment identifiée le 10 mars 2022. La configuration était un ordre stop de vente à 0,00105 $, un stop loss à 0,00122 $ et un objectif de profit à 0,0000071 $. Un support proche du plus bas historique à 0,000096 $ était attendu, mais jusqu’à présent, les vendeurs semblent motivés à pousser de nouveaux plus bas.

Malheureusement pour le prix SafeMoon, un sursis est de plus en plus improbable. Il n’y a pas d’écarts majeurs entre le Tenkan-Sen et les corps des chandeliers de 4 heures. En d’autres termes, il ne faut pas s’attendre à une réversion moyenne plus élevée. L’indice de force relative et les oscillateurs %B indiquent également une action continue des prix à la baisse.

Cependant, il y a un cadeau Kumo Twist. Les Kumo Twists sont des périodes où Senkou Span A croise Senkou Span B (le nuage passe du rouge au vert ou du vert au rouge). Il est très courant de voir un swing haut ou bas se développer autour de la période d’un Kumo Twist, surtout si un instrument a été tendance. Malgré les Kumo Twists, les acheteurs restent insaisissables et évitent.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo sur 4 heures SFM/USDT

Une clôture en dessous du plus bas de 3 mois de 0,000096 $ pourrait déclencher un crash éclair jusqu’à la zone de valeur de 0,000080 $ avant que tout support pour le prix SafeMoon ne soit trouvé.

Si les haussiers veulent atténuer toute nouvelle pression à la baisse, ils devront pousser le prix de SafeMoon à une clôture égale ou supérieure à 0,0010 $. Dans ce scénario, SFM fermerait au-dessus du Tenkan-Sen, du Kijun-Sen et reviendrait à l’intérieur du coin descendant précédent.