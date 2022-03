Le prix de Safemoon est dû pour une nouvelle baisse car le décompte haussier est invalidé. | Cryptomonnaie

Le prix de Safemoon a invalidé un rallye de récupération potentiel de 50 %.

Les baissiers contrôlent totalement la tendance.

Une cassure au-dessus de 0,00138 $ invalidera cette thèse.

Le prix de Safemoon est menacé, car les baissiers ont pris le contrôle total de la tendance. À l’heure actuelle, il n’y a aucune indication d’un retournement haussier.

Le prix de Safemoon semble dangereux.

Le prix de Safemoon a affiché un sentiment haussier la semaine dernière après qu’une impulsion haussière a conduit à une consolidation en forme de fanion. Il a été souligné dans la thèse précédente de ne pas être un acheteur précoce car un rallye potentiel de ventouse pourrait être en cours. Quelques jours plus tard, les baissiers ont révélé leur véritable pouvoir et ont complètement invalidé l’impulsion en supprimant le plus bas d’hier à 0,00100.

Le prix de Safemoon se consolide maintenant juste en dessous du niveau d’invalidation précédent et continuera probablement de baisser davantage dans les semaines à venir.

Graphique Safemoon/USD sur 1 jour

Le prix de Safemoon a encore le potentiel de rebondir pour une certaine hausse, car ce que nous avons pu voir lors de l’évolution récente des prix pourrait correspondre aux critères d’une « X Wave » parmi les analystes d’Elliott Wave. Cependant, une consolidation et une action sur les prix seront nécessaires avant de prévoir un sentiment haussier. Les baissiers contrôlent totalement la tendance et enverront probablement le prix de Safemoon à 0,00070 $ et moins. Malheureusement, les investisseurs de Safemoon devraient considérer à quoi ressemblera leur portefeuille entre 20 et 30 % en dessous du prix actuel de 0,00100 $ à l’avenir.

On peut s’attendre à ce que Safemoon aille dans la fourchette et baisse davantage à moins que le sommet de la consolidation précédente à 0,00138 $ ne soit touché. Si cela se produit, alors une chance pour le prix de Safemoon de remonter entre 30% et 50% sera de retour sur la table, avec des traders ciblant des prix à 0,00150 $ et 0,00180 $, respectivement.