Le prix d’Algorand fixé pour un rallye explosif à 1,10 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand tente d’étendre son gain quotidien consécutif à quatre.

Forte pression d’achat après qu’ALGO ait atteint de nouveaux plus bas de 2022 lundi.

Le graphique Point and Figure montre les opportunités d’entrée souhaitables à venir.

L’action des prix d’Algorand, comme la majorité du marché de la crypto-monnaie, continue de se redresser après une pression de vente prolongée. Cependant, il reste à voir si le rebond actuel est un véritable début d’une nouvelle tendance haussière ou simplement un rallye de soulagement.

Le prix d’Algorand commence une inversion moyenne massive plus élevée pour couvrir les principales lacunes d’Ichimoku

Le prix d’Algorand, sur son graphique hebdomadaire Ichimoku, présente des écarts importants entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen. De grands écarts entre les corps de chandelier et le Tenkan-Sen ne sont pas tolérés très longtemps, et ils se corrigent souvent en quatre à six périodes, max. Par conséquent, ALGO est certainement dans ce délai pour amorcer un mouvement majeur de retour à l’équilibre. Le graphique Point and Figure fournit un chemin et des perspectives plus clairs pour ce scénario.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ALGO/USDT

L’entrée longue hypothétique pour le prix d’Algorand est un ordre d’achat stop à 0,76 $, un stop loss à 0,68 $ et un objectif de profit à 1,18 $. Le commerce représente une récompense de 5,25: 1 pour le risque. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après l’entrée. Alors que l’objectif de profit est identifié à 1,18 $ sur le graphique Point and Figure, le prix d’Algorand est susceptible de trouver une résistance et une pression de vente avant que cet objectif de profit ne soit atteint. La fourchette de prix de 1,05 $ à 1,10 $ agira probablement comme résistance principale car elle contient le point de contrôle du volume 2022, le Tenkan-Sen hebdomadaire et le retracement de Fibonacci à 61,8 %.

ALGO/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’entrée longue hypothétique est invalidée si le prix d’Algorand revient à 0,68 $ avant le déclenchement de l’entrée.