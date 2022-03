Le prix du Dogecoin pourrait chuter alors que la banque centrale indienne ferme les portes aux cryptos | Cryptomonnaie

La Banque centrale indienne s’est prononcée ce matin avec un ferme rejet contre l’adoption de crypto-monnaies dans le pays.

L’action des prix Dogecoin subit un rejet ferme contre une double barrière technique.

DOGE s’apprête à chuter de 8% alors que les baissiers voient l’opportunité de renouer avec les gains de mercredi une fois de plus.

L’action sur les prix du Dogecoin (DOGE) a vu des traders être frappés par de l’eau glacée ce matin alors que deux gros titres ont fait tomber le ciel sur leur tête. Il s’agit du Kremlin qui a déclaré que les pourparlers sont loin d’être aussi positifs que les marchés sont en tête, et la Banque centrale indienne (RBI) a fermement rejeté l’adoption des crypto-monnaies. La RBI a qualifié les crypto-monnaies d’outil qui détruira le système monétaire, l’autorité monétaire et la capacité du gouvernement à contrôler l’économie. Il s’agit d’un coup dur et d’un revers pour les crypto-monnaies qui ont vu des traders monter hier pour une prise d’air frais, mais qui sont à nouveau submergées sous l’eau avec des impressions négatives aujourd’hui.

Le prix du Dogecoin gagne de courte durée

L’action des prix Dogecoin n’est pas actuellement dans une position idéale car en seulement 5 minutes, deux commentaires distincts sans rapport l’un avec l’autre ont détruit le plan de jeu des traders pour viser 0,1357 $ la semaine prochaine. Au lieu de cela, l’action des prix DOGE est revenue à son prix d’ouverture et a reculé alors que les haussiers réévaluaient la situation – en raison de certains risques extrêmes imprévus qui ont provoqué des vents contraires dominant les vents arrière qui ont émergé la veille. Attendez-vous à voir éventuellement l’action des prix DOGE chuter à nouveau à la baisse, dans un scénario similaire à la semaine dernière.

L’action des prix DOGE a été fermement rejetée par les gros titres négatifs à 0,1197 $ avec la ligne de tendance ascendante verte et cette ligne supérieure intermédiaire s’avérant trop importante pour que les traders puissent s’en occuper. Au lieu de cela, l’action des prix s’est effondrée pour revenir au niveau d’entrée et semblait lourde et pendante, comme si elle était sur le point de chuter à tout moment. Un objectif de baisse possible est fixé à 0,1137 $ et 0,1100 $, le dernier faisant un triple fond – bien qu’il y ait aussi le risque d’une cassure encore plus à la baisse si plus de risque extrême se matérialise.

Graphique journalier DOGE/USD

Une fois que la séance américaine prendra le relais, il se pourrait bien que les investisseurs regardent au-delà de ces gros titres à très court terme, les considérant comme des ratés partiels avant de passer à autre chose. Cela signifierait une reprise de l’intérêt d’achat qui pourrait conduire à une hausse de 0,1197 $. Cela ouvrirait la porte à 0,1242 $ intrajournalier et peut-être à nouveau sur la bonne voie pour 0,1357 $.