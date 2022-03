Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les cryptos subissent une prise de bénéfices avant de poursuivre le rallye de secours | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin s’estompe après le rejet à 41 756,61 $, le support à 40 000 $ pourrait créer un rebond à 45 000 $ d’ici la semaine prochaine.

Le prix Ethereum voit les traders défendre le SMA de 55 jours alors que les prises de bénéfices sont contenues pour maintenir le rallye.

Le prix XRP ouvre au-dessus de 0,7843 $, ce qui signifie plus de profit tant que les traders peuvent maintenir l’action des prix au-dessus de ce niveau vital.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont en mode de prise de bénéfices après une féroce reprise de secours attendue depuis longtemps. Bien que les pourparlers soient en cours et que la reprise soit encore intacte avec plusieurs cassures de prix importantes au-dessus des niveaux et des obstacles critiques, il sera essentiel de voir ces niveaux se maintenir. La progression continue de la tendance haussière sera vitale pour le maintien du rallye de secours actuel à l’approche du week-end avec un risque qu’il soit interrompu très rapidement.

Le rejet du prix du Bitcoin à 41 756,61 $ pourrait effrayer les investisseurs

L’action des prix du Bitcoin (BTC) a percé un trou dans le mur des défenses baissières en dépassant la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et le niveau de 39 780,68 $ qui plafonnait l’action des prix. Avec une clôture claire au-dessus de ces barrières, cette zone est désormais sous le contrôle des traders. Il est assez courant que certaines prises de bénéfices soient généralement déclenchées le jour de bourse suivant avec ce contexte de marché mondial instable actuel. Ainsi, un fondu n’est pas une raison de paniquer et pourrait même être bon pour le rallye, car les traders qui rejoignent la fête tardivement ont maintenant une fenêtre d’opportunité pour entrer ou ajouter plus à leur position.

Ainsi, l’action des prix BTC devrait franchir 41 756,61 $ avant le week-end alors que les pourparlers de paix se poursuivent, sont encore plus détaillés et indiquent une éventuelle percée de sitôt. Attendez-vous à une pause au-dessus de la ligne pointillée de 41 756,61 $ déjà mentionnée ce week-end, pour ouvrir l’espace vers 45 000,00 $. Le seul niveau sur le chemin se situe à 44 088,73 $, ce qui sera difficile à casser, car les baissiers voudront maintenir la tendance à la baisse intacte et ne pas laisser l’action des prix monter trop haut pour le moment.

Graphique journalier BTC/USD

La faiblesse du dollar aide également après que le FOMC a publié une orientation prospective relativement accommodante. Cette rhétorique pourrait changer une fois la situation ukrainienne résolue, et la FED aura les mains libres pour intervenir de manière plus belliciste. Cela pourrait peser sur le sentiment des investisseurs car cela rendra les titres à revenu fixe plus attrayants en tant que retour sur investissement face à l’incertitude des actions et des crypto-monnaies. Dans ce cas, attendez-vous à voir les investisseurs fuir l’évolution des prix du Bitcoin, entraînant une chute à 38 073 $ – 36 709 $, les niveaux les plus bas de 2022.

Le prix Ethereum a besoin de traders défendant 2 745 $ pour maintenir le rallye en vie

L’action sur les prix d’Ethereum (ETH) a eu un mouvement stellaire hier alors que les investisseurs se sont à nouveau impliqués dans l’action sur les prix et ont tenté de tirer le meilleur parti des pourparlers de paix après que les gros titres aient indiqué que davantage de progrès étaient réalisés. Le FOMC a aidé en procédant à une hausse des taux dovish et en poussant les actions risquées vers de nouveaux gains jusqu’à la cloche de clôture d’hier. Avec une légère décoloration aujourd’hui, on s’attend à ce que les investisseurs réévaluent la situation, prennent des bénéfices et ajoutent peut-être encore plus à leurs positions alors que l’action des prix glisse un peu par rapport au sommet de mercredi.

Le prix de l’ETH semble très bien défendu par le SMA de 55 jours à 2 745 $ – maintenant transformé en support après que les haussiers l’ont franchi hier et ont pu atteindre une clôture quotidienne au-dessus. Lorsque l’action des prix intrajournalière approche de ce niveau, attendez-vous à ce que davantage de traders se joignent à eux et accélèrent à nouveau l’action des prix avec un objectif de 3 018,55 $. Cela constituerait un petit gain de 10%, éventuellement réalisé d’ici vendredi alors que le rallye de secours se poursuit aujourd’hui et demain.

Graphique journalier ETH/USD

Les traders Ethereum pourraient cependant devenir hésitants et ne pas intervenir au SMA de 55 jours, sur une pause ci-dessous qui pourrait déclencher davantage de prises de bénéfices alors que la panique parmi le camp haussier s’installe. Cela verrait une spirale redescendre à 2 695 $, et la double bande passante à 2 682,70 $, normalement suffisante pour résister à toute poussée à la baisse. Dans le cas de gros titres négatifs coïncidant avec le mouvement, attendez-vous à voir un retour au niveau inférieur à 2 500,00 $.

Le prix du XRP devrait augmenter de 11 % supplémentaires

L’action des prix de Ripple (XRP) a envoyé un signal haussier clair aux marchés après que les traders aient confortablement clôturé au-dessus de 0,7843 $. Avec une telle rhétorique haussière, les marchés cherchent maintenant à tester la force de cette course haussière avec un léger fondu et un test du niveau de support le plus proche acquis depuis la hausse des prix de mercredi. Le président de la FED, Powell, a un peu aidé les marchés en proposant une hausse des taux accommodante.

Attendez-vous à une nouvelle hausse une fois qu’il sera clair que les baissiers ne sont pas à la hauteur du nombre de haussiers attendant de reprendre et de défendre l’action des prix à l’approche du premier support disponible. Pour l’action des prix Ripple, c’est 0,7843 $, parfaitement réglé pour un rebond aux États-Unis proche de 0,8390 $. Attendez-vous à un coup de poing à travers ce niveau avec une autre clôture quotidienne. Cela plante le décor pour vendredi, et un test de support à 0,8390 $, suivi d’un coup du niveau de 0,8791 $, marqué sur les graphiques, puis d’une attaque du SMA de 200 jours plus tard la semaine prochaine.

Graphique journalier XRP/USD

Avec le communiqué de la FED d’hier, un risque extrême évident est présent car la banque centrale pourrait accélérer le resserrement de sa politique. Cela pèserait sur le sentiment des investisseurs et verrait l’action des prix du XRP chuter et les investisseurs se retirer. Dans un tel cas, attendez-vous à une baisse vers la ligne de tendance ascendante verte autour de 0,78 $ et peut-être même à 0,73 $, où le SMA de 55 jours interviendra et rattrapera la chute des prix.