Comment les projets de crypto et de blockchain font avancer une nouvelle ère technologique | Cryptomonnaie

Comment les projets de crypto et de blockchain font avancer une nouvelle ère technologique

Les pièces de monnaie comme Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) ont obtenu plus que leur juste part de couverture médiatique en 2021 et, à leur tour, ont attiré des millions de nouveaux investisseurs en crypto et ont suscité un intérêt pour la cryptosphère atteignant son paroxysme.

Cependant, alors que les jetons meme – qui n’ont aucune utilité ou des cas d’utilisation très limités dans le monde réel – sont bons pour stimuler le battage médiatique de la crypto et ont même fait gagner des millions de dollars à quelques investisseurs chanceux en début de carrière, les jetons soutenus par des projets sérieux qui ont des feuilles de route solides surpassera presque certainement ces pièces joviales à long terme.

Il est également important de souligner qu’investir dans des pièces de mème ressemble beaucoup à l’achat d’un billet de loterie, car il est pratiquement impossible de prédire lequel de ces jetons va augmenter et lequel va chuter et ne jamais se rétablir.

Même les jetons utilitaires sont très volatils, et il n’y a aucun moyen de prédire avec précision comment le prix d’un actif cryptomonnaie donné changera – en particulier à court terme – mais investir dans des projets avec des cas d’utilisation solides et une équipe expérimentée et doxée est incontestablement l’approche intelligente. à prendre pour investir dans les crypto-monnaies.

Donc, sans plus tarder, voici trois projets pionniers de crypto-monnaie qui contribuent à inaugurer une nouvelle ère technologique et dont les jetons sont susceptibles de bien fonctionner à long terme.

Jeton GMT (GMT)

GMT Token révolutionne l’extraction de bitcoins en supprimant la plupart des barrières qui s’opposent à l’extraction individuelle de BTC. Au lieu d’avoir à se soucier de l’achat d’équipement minier, de la mise en place d’une plate-forme minière, de la recherche d’un stockage approprié et du paiement de frais d’électricité élevés, GMT permet à tout le monde de commencer immédiatement à extraire du bitcoin en achetant simplement son jeton.

Chaque jeton est soutenu par une puissance de calcul qui est déployée pour exploiter le bitcoin, car GMT possède et exploite un réseau de centres miniers. Après seulement 24 heures d’achat de GMT, les détenteurs commencent à recevoir des récompenses en bitcoins dans leur portefeuille personnel et sont libres de détenir le BTC, de le vendre pour du fiat ou de le vendre pour réinvestir dans plus de GMT.

De plus, GMT brûle fréquemment des jetons nouvellement émis, et la puissance libérée est immédiatement répartie entre tous les jetons en circulation, augmentant ainsi la capacité d’approvisionnement et la puissance minière de chaque jeton déjà détenu par les investisseurs.

Comme FX Street l’a rapporté le mois dernier, la rumeur dit que cette année, GMT commencera à autoriser les mineurs à placer leur équipement minier dans les centres de données GMT. Et, en échange, les mineurs recevront des jetons GMT en fonction de la puissance de minage fournie par leur équipement.

GMT prévoit de représenter à terme 20% de toutes les activités minières de bitcoins dans le monde, ce qui en fait l’un des acteurs les plus importants de l’espace crypto.

IoTeX (IOTX)

Ensuite, nous avons IoTeX – un projet de blockchain Internet des objets (IoT) de la Silicon Valley qui a été fondé par le Dr Raullen Chai, qui travaillait auparavant chez Uber et Google.

Plus précisément, IoTeX est une blockchain évolutive et open source qui perturbe l’espace IoT et semble prête à jouer un rôle clé dans le développement de l’économie de la machine.

Le projet a été fondé en 2017 et aide les particuliers et les entreprises à posséder et à contrôler leurs appareils, et à les intégrer facilement dans l’économie des machines en développement.

De plus, IoTeX a dévoilé un certain nombre de projets basés sur la blockchain, tels que l’Ucam – la toute première caméra blockchain au monde – et Pebble, qui capture des données telles que l’emplacement et le mouvement, le climat et le mouvement, et les traite sur le réseau IoTeX dans temps réel.

La blockchain IoTeX est déjà testée et utilisée pour d’innombrables autres applications du monde réel, y compris un projet pilote de 1,5 million de dollars entre l’US Navy et Consensus Networks qui aboutira au développement d’un système logistique basé sur la blockchain, appelé HealthNet.

Boucle (LRC)

Un autre projet blockchain extrêmement prometteur est Loopring.

Il s’agit d’une solution de mise à l’échelle de couche 2 pour le réseau Ethereum, permettant d’effectuer des transactions et des paiements sur le réseau Loopring à une fraction du coût des prix du gaz ETH.

Ce projet a été mentionné par le fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin dans un article de blog en novembre 2021 et il a admis que Loopring pourrait aider Ethereum à évoluer en résolvant certains des problèmes auxquels il est actuellement confronté.

LRC est le jeton de protocole du réseau Loopring. Son prix a bondi en octobre de l’année dernière, passant d’environ 0,50 $ à plus de 3 $ en quelques jours.

Il a depuis diminué, ainsi que le marché plus large de la cryptomonnaie, qui se négocie actuellement autour de la barre des 0,69 $, mais de nombreux investisseurs restent optimistes sur LRC.