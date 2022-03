La fractale des prix de Polkadot fait allusion à un rallye haussier parabolique en préparation | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot s’est effondré de 74 % par rapport à son niveau record et se consolide actuellement.

Une fractale pour le DOT laisse entendre que cet enroulement conduira à un mouvement explosif dans un avenir proche.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 15,85 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix Polkadot semble chercher un creux après avoir subi une dévaluation massive au cours des quatre derniers mois. Fait intéressant, cette action des prix semble avoir conduit à une fractale.

Historique des prix Polkadot à répéter

Le prix Polkadot a mis en place une configuration triple bottom fin 2020. Cette formation technique contient généralement une formation swing low suivie d’une déviation en dessous de ce niveau et d’un troisième nouveau test, souvent suivi d’un renversement de tendance favorisant les haussiers.

Bien que le prix de Polkadot se soit un peu consolidé après la formation du triple fond, il a pris de l’ampleur après une petite consolidation fin décembre 2020. Au total, la configuration d’inversion a duré 43 jours et a entraîné une hausse totale de 1000 % au cours des quatre prochains mois.

Fait intéressant, le prix Polkadot a produit une configuration triple bottom similaire de la même durée que celle formée en 2020 et fait allusion à un résultat similaire. En supposant que les haussiers du DOT parviennent à réaliser une telle montée en puissance, les investisseurs peuvent acheter le DOT au niveau actuel et s’attendre à une reprise de 100 % dans les mois à venir.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

Alors que la fractale est extrêmement haussière, le prix Polkadot doit le confirmer en suivant un chemin similaire. Cependant, en raison du degré élevé d’incertitude sur les marchés traditionnels et des effets des hausses de taux d’intérêt, il y a de fortes chances que cette configuration tourne au vinaigre.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 15,85 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix Polkadot. Une telle décision ouvrira la voie aux baissiers pour explorer le niveau de support de 13,16 après avoir chuté de 17 %.