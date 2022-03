Le prix Ethereum va à contre-courant pour retester 3 600 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a franchi un triangle symétrique à la baisse mais se redresse rapidement et se dirige vers la hausse.

L’avantage de l’ETH est en proie à de multiples barrières, notamment la zone d’approvisionnement hebdomadaire de 2 927 $ à 3 413 $.

Un nouveau test de 3 600 $ établira un sommet plus élevé par rapport au sommet du swing du 12 janvier, indiquant un retournement narratif favorisant les traders.

Le prix Ethereum est sur la bonne voie pour récupérer ses pertes de la semaine dernière, mais fait face à de multiples barrières de résistance rigides sur son chemin. Les traders ETH risquent d’être épuisés si l’élan ne se maintient pas.

Le prix Ethereum tire un 180

Le prix d’Ethereum a franchi la base d’un triangle symétrique le 6 mars, mais les baissiers n’ont pas suivi. Le niveau de support hebdomadaire à 2 541 $ est l’une des principales raisons pour lesquelles les traders ETH ont perdu et c’est aussi pourquoi les traders pourraient faire un retour.

Après avoir augmenté d’environ 12 %, le prix d’Ethereum teste actuellement la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 2 771 $. Un retournement décisif de cet obstacle mettra l’ETH sur la voie pour faire face à la zone d’approvisionnement hebdomadaire, s’étendant de 2 927 $ à 3 413 $.

Les trois dernières fois que l’ETH a marqué cet obstacle, il a rencontré un pic massif de pression de vente conduisant à un crash. Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence car le jeton de contrat intelligent revient dans ce domaine.

De plus, cette zone d’approvisionnement abrite également le SMA de 100 jours à 3 155 $, ce qui rend la reprise exceptionnellement plus difficile pour les traders. Ainsi, une approche prudente consiste à supposer que la hausse du prix d’Ethereum est limitée à 3 000 $.

Dans un cas très haussier, il y a une chance que le prix d’Ethereum brise tous ces obstacles et se dirige vers le SMA de 200 jours à 3 522 $. Cette décision porterait les gains totaux à 31 % par rapport à la position actuelle – 2 762 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum ne parvient pas à augmenter et à baisser, cela indiquera une faiblesse parmi les traders. Si l’ETH produit un chandelier près du niveau de support de 2 541 $, cela invalidera la thèse haussière et ouvrira la voie pour baisser et retester la barrière de 1 927 $.