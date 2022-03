Les joueurs de la blockchain considèrent les jeux NFT comme un travail potentiel à plein temps, selon une nouvelle enquête | Cryptomonnaie

Malgré la chute des prix des jetons non fongibles (NFT), les jeux NFT play-to-earn se poursuivent car de plus en plus de gens y voient un moyen potentiel de gagner leur vie.

Dans une enquête menée aux Philippines, 32% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles arrêteraient ou envisageraient d’arrêter si les jeux NFT leur permettaient d’aller à plein temps. John Stefanidis, PDG de la plate-forme de jeu NFT Balthazar, a déclaré qu’il n’était « pas surpris par les résultats ».

« Beaucoup sont prêts à quitter leur autre emploi pour jouer à des jeux NFT à la place, car ils pourraient potentiellement gagner la même chose, sinon plus, en jouant à des jeux NFT. »

Jesus Dawal Jr., un joueur philippin, a déclaré à Cointelegraph qu’à l’heure actuelle, les gains dans les jeux NFT ne suffisent pas. « Il ne fait aucun doute que le jeu blockchain est un concept révolutionnaire, mais pour le moment, je ne pense pas que cela suffira à me soutenir financièrement à lui seul », a déclaré Dawal. Cependant, il note également qu’il est prêt à intervenir lorsque l’écosystème se développera davantage.

« Je pense que j’aurai assez de courage pour quitter mon travail pour poursuivre le jeu blockchain une fois que l’écosystème P2E sera devenu mature et durable. »

Le directeur national de l’organisation de jeux Blockchain YGG Pilipinas, Luis Buenaventura, pense également qu’il y a définitivement une tendance à ce que les gens quittent pour aller à plein temps. Interrogé sur le sujet, il a déclaré à Cointelegraph que « pour le meilleur ou pour le pire, la tendance des personnes à quitter leur emploi pour P2E s’accélère définitivement ».

Cependant, le responsable du jeu blockchain note que ce ne sont pas seulement les jeux blockchain qui se développent, mais aussi les opportunités de cryptomonnaie. « Il est tout aussi probable que les gens trouvent des opportunités de revenus alternatives dans la crypto en général, et pas seulement dans le P2E en particulier », a-t-il déclaré.

« Gagner des jeux et gagner de l’agriculture de rendement ne sont pas des activités mutuellement exclusives, et nous voyons bon nombre de nos membres les plus performants faire les deux. »

En 2021, un rapport de la Blockchain Gaming Alliance (BGA) a montré que les jeux NFT ont généré plus de 2 milliards de dollars de revenus au 3ème trimestre 2021. Cela représente 22% du volume des transactions NFT selon la BGA.

En plus de générer des revenus, la communauté des jeux blockchain a également montré un côté philanthropique. L’année dernière, lorsqu’un super typhon a frappé les Philippines et touché 4 millions de personnes, les joueurs de blockchain dirigés par YGG ont organisé une collecte de dons qui a permis de collecter plus de 1,4 million de dollars pour aider les victimes.