La Banque du Canada collabore avec le MIT à la recherche sur les CBDC | Cryptomonnaie

La Banque du Canada s’est associée au Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour travailler sur un projet de recherche de 12 mois axé sur la conception d’une monnaie numérique de banque centrale.

Selon une annonce du 16 mars, la banque travaillera aux côtés de l’équipe Digital Currency Initiative (DCI) du MIT Media Labs pour examiner comment « les technologies avancées pourraient affecter la conception potentielle d’une CBDC ».

La Banque du Canada a déclaré que le projet fait partie d’un programme de développement plus large sur les monnaies numériques, la technologie financière et la façon dont les CBDC pourraient fonctionner dans un contexte canadien.

Il prévient qu ‘«aucune décision n’a été prise sur l’opportunité d’introduire une CBDC au Canada», mais a déclaré qu’il fournirait une mise à jour une fois le projet de recherche terminé.

Ce n’est pas le premier partenariat du MIT DCI avec une banque pour la recherche CBDC, avec Cointelegraph rapportant plus tôt début février qu’il avait publié des recherches sur le sujet en collaboration avec la Federal Reserve Bank de Boston.

Surnommé «Projet Hamilton», il a testé une «CBDC hypothétique à usage général» en utilisant deux modèles potentiels, y compris la technologie du grand livre distribué (DLT) et le traitement des transactions en parallèle sur plusieurs ordinateurs, plutôt que de s’appuyer sur un seul serveur de commande pour éviter les doubles dépenses.

Les CBDC – décrites de manière mémorable par le président d’Asset Strategies International, Rich Checkan, comme étant « concoctées en enfer par Satan lui-même » et avec l’avertissement d’Edward Snowden sur les implications pour la vie privée et la liberté – ont récemment fait la une des journaux.

Aux termes du décret du président américain Joe Biden sur la garantie d’un développement responsable des actifs numériques, son administration accordera « la plus haute urgence aux efforts de recherche et de développement dans les options de conception et de déploiement potentielles » de la CBDC basée aux États-Unis.

Le décret ordonne également au secrétaire au Trésor et aux autres responsables concernés de produire un rapport de recherche sur une CBDC locale, tandis que le procureur général a également été chargé de diriger un effort pour « évaluer les modifications législatives nécessaires » requises pour une CBDC et élaborer rapidement une proposition législative par la suite.