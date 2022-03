Le plan de 250 millions de dollars du fondateur d’Internet Computer pour aider à mettre fin à la guerre en Ukraine | Cryptomonnaie

La proposition de Williams est axée sur l’utilisation de la technologie blockchain pour contrer la propagande et inciter la population russe via des récompenses cryptomonnaies à s’informer de ce qui se passe en Ukraine.

Dominic Williams, fondateur d’Internet Computer (ICP) et de DFINITY, a imaginé un plan bizarre pour accélérer la fin de l’invasion russe de l’Ukraine via des contrats intelligents et 250 millions de dollars de récompenses cryptomonnaies.

L’ordinateur Internet de DFINITY a été lancé en mai 2021 et est une chaîne de blocs et un protocole publics qui tentent de décentraliser Internet.

La proposition de Williams du 16 mars se concentre sur la lutte contre la propagande et l’information de la population russe – qui, selon lui, est en général « complètement ignorante » – sur la réalité de ce qui se passe réellement en Ukraine, ce qui, à son tour, les incitera à faire pression sur le gouvernement pour qu’il mette fin au conflit.

« Nous ne devons pas trop espérer que les sanctions à elles seules retourneront la population russe contre leurs dirigeants, pour la simple raison qu’ils contrôlent leurs médias, qui diffusent consciencieusement une propagande soigneusement élaborée et de fausses informations », a écrit Williams.

La proposition suggère que la technologie blockchain et les contrats intelligents pourraient servir de moyen pour amener un grand nombre de citoyens russes vérifiés à regarder ensemble des « médias informatifs » concernant la guerre dans des soirées de réalité virtuelle surnommées « soirées populaires » :

Chaque participant qui prouve sa personnalité à l’aide du système de parti populaire est ensuite identifié aux contrats intelligents en tant qu’être humain individuel. Le système empêche la triche, de sorte qu’à chaque course, une personne ne peut assister qu’une seule fois.

« Dans cette proposition, les contrats intelligents ouvriraient un nouveau compte crypto pour chaque participant retenu, auquel ils peuvent accéder et contrôler à l’aide d’une identité Internet », ajoute le message.

Pour inciter les citoyens, Williams propose que les récompenses cryptomonnaies dans des actifs tels que Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) puissent être utilisées. Chaque citoyen russe serait tenu de regarder jusqu’à la fin de la ou des vidéos, car les numéros d’identification personnels liés à leurs comptes ne seraient pas déverrouillés tant que tout le contenu n’aurait pas été consommé.

« La vidéo en streaming dira la vérité sur la guerre en Ukraine et demandera aux Russes de faire pression sur leur gouvernement pour qu’il cesse les hostilités. La meilleure façon de construire une telle vidéo devrait être laissée aux cinéastes talentueux. Une version sans filigrane devrait être disponible en téléchargement, permettant au destinataire de montrer la vidéo à d’autres », a écrit Williams.

La somme de 250 millions de dollars suggérée par Willaims est basée sur sa recommandation de payer à chaque participant 50 dollars par vidéo regardée, dans l’espoir d’attirer 5 millions de Russes pour regarder les vidéos informatives.

Le plan repose sur de nombreuses éventualités qui se mettent en place, la plus importante étant qu’Internet reste en ligne sans interférence du gouvernement russe pour faciliter un plan aussi grandiose. Les réponses sur Twitter soulignées ont souligné que les responsables de Moscou envisageraient de déconnecter le pays du cyberespace.

Proposition personnelle pour accélérer la fin de l’attaque contre l’Ukraine en utilisant des contrats intelligents et 250 millions de dollars en bitcoin et en ether.https://t.co/0u14ixop3Z — dom.icp ∞ (@dominic_w) 15 mars 2022

D’autres utilisateurs de Twitter n’ont pas été impressionnés par l’idée, comme « Omega.ic3 » qui a critiqué le mouvement comme un coup de pub :