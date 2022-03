Les membres du Congrès craignent que la SEC étouffe l’innovation avec un examen cryptomonnaie | Cryptomonnaie

« Surchargé » – Huit membres du Congrès ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’examen minutieux des entreprises de cryptomonnaie par Gary Gensler étouffe injustement l’industrie.

Dans une lettre bipartite présentée par le membre du Congrès républicain du Minnesota, Tom Emmer, une cohorte de membres du Congrès a écrit au président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, contestant l’examen minutieux par le régulateur des entreprises de crypto-monnaie et exprimant sa crainte qu’une enquête « surchargée » ne soit suffocante. l’industrie de la cryptomonnaie.

Ils suggèrent que la SEC noie les entreprises dans la paperasserie en violation des objectifs déclarés de la SEC et de la compétence mandatée.

Emmer a tweeté à ses 51 000 followers :

Mon bureau a reçu de nombreux conseils de sociétés de crypto et de blockchain que le président de la SEC @GaryGenslerLes « demandes » de communication d’informations à la communauté cryptomonnaie sont accablantes, ne se sentent pas particulièrement… volontaires… et étouffent l’innovation.

Dans la lettre, qui a été cosignée par quatre démocrates et trois républicains, qui sont tous membres du caucus bipartite du Congrès Blockchain, Emmer affirme que la SEC dirigée par Gary Gensler abuse de ses pouvoirs d’enquête et surcharge les entreprises de cryptomonnaie – affirmant que le Le régulateur a utilisé la Division de l’application et la Division des autorités d’examen pour enliser injustement les sociétés de crypto et de blockchain dans une paperasserie excessive.

Les législateurs estiment que le régulateur a abusé de ces divisions et a souligné les limites de la compétence mandatée par la SEC,

Il semble qu’il y ait eu une tendance récente à utiliser les fonctions d’enquête de la Division de l’application de la loi pour recueillir des informations auprès des participants non réglementés de l’industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain d’une manière incompatible avec les normes de la Commission pour l’ouverture d’enquêtes.

Les membres du Congrès pensent que la SEC pourrait violer la Paperwork Reduction Act (PRA) de 1980, qui réglemente le volume de documents que tout individu ou entité privée doit fournir à une agence fédérale.

Associé directeur du cabinet d’avocats spécialisé dans les technologies émergentes Brookwood, Collins Belton a salué le travail d’Emmer sur Twitter, affirmant que les demandes contenues dans la lettre « ne peindront pas la commission sous un bon jour ».

C’est en fait une décision intéressante à laquelle je ne m’attendais pas, il est clair que certains d’entre vous à DC sont allés travailler. Les demandes dans la lettre sont particulièrement pertinentes et ne peindront *pas* la commission sous un bon jour, et cela ne concerne que les demandes dont je suis personnellement au courant. https://t.co/ElguJ77sEa – Collins Belton (@collins_belton) 16 mars 2022

Belton aussi partagé qu’il était « vraiment content » que les problèmes soulevés par Emmer et les autres membres du Congrès soient mis au jour, car le privilège juridique l’avait rendu difficile d’exprimer publiquement ses préoccupations au sujet de la SEC.

Je n’ai pas pu discuter autant en public que je le voudrais en raison de problèmes de privilège, mais avec des réponses à certaines d’entre elles, je pense que le public verra à quel point certaines de ces demandes ont été absurdement larges.

Emmer a été un ardent défenseur de la technologie blockchain et de la crypto-monnaie dans le passé, introduisant la Security Clarity Act en juillet 2021, qui visait à fournir une définition juridique claire des actifs numériques. Emmer espère que le projet de loi permettra aux entrepreneurs de la blockchain de distribuer leurs actifs sans craindre de charges réglementaires supplémentaires, après avoir satisfait aux exigences énoncées dans le projet de loi. Le projet de loi est encore dans sa phase d’introduction et doit encore passer par la Chambre des représentants.