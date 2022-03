Le prix d’Ethereum remonte vers 3 000 $ après que la Fed a augmenté les taux d’intérêt | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum continue d’augmenter lors de la séance commerciale de mercredi soir.

Le potentiel de hausse important d’Ethereum peut rester supérieur à 2 775 $.

Les risques baissiers demeurent préoccupants et ils sont substantiels.

Le prix de l’Ethereum a réagi de manière haussière à une augmentation quelque peu belliciste des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. De même, les marchés à risque du monde entier ont eu une réponse positive, indiquant que les acteurs du marché estimaient que la hausse des taux était déjà intégrée.

Le prix Ethereum doit maintenir son élan haussier, sinon un énorme piège haussier pourrait se développer

L’action sur les prix d’Ethereum a été très volatile au cours des dernières semaines. Une série de schémas de continuation baissiers majeurs ont été confirmés, mais les baissiers n’ont pas pu refuser de pousser Ethereum plus bas. Au lieu de cela, les acheteurs et les vendeurs attendaient probablement que la Fed annonce sa décision avant de prendre des mesures.

Après que la Fed a annoncé une hausse de taux attendue de 25 points de base, Ethereum a répondu positivement. Cependant, sur le graphique hebdomadaire Ichimoku, le prix Ethereum teste actuellement le premier groupe de résistance à 2 775 $, composé du Tenkan-Sen hebdomadaire et du point de contrôle du volume 2022.

Au-dessus du cluster de résistance de 2 775 $ se trouve une zone de résistance encore plus forte et plus décisive contenant le retracement de Fibonacci à 50 % et le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 2 900 $. Donc, en fin de compte, si le prix Ethereum veut établir une nouvelle tendance haussière, il devra clôturer au-dessus du nuage hebdomadaire Ichimoku à ou au-dessus de 2 925 $.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Si le prix Ethereum ne peut pas fermer le chandelier hebdomadaire au-dessus de 2 775 $, alors un mouvement de continuation baissier très probable se produira probablement. Par conséquent, les vendeurs à découvert potentiels de la zone de profit cibleraient un retour au bas du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 2 300 $.

Les haussiers ont un chemin difficile à parcourir car pour invalider toute perspective baissière à court terme, les obstacles à franchir sont nombreux et difficiles à franchir. En conséquence, un volume et un élan importants seront nécessaires.